一天5萬移民湧入西班牙北非飛地 法國加強管控邊境

大批移民從摩洛哥湧入西班牙在北非的飛地休達（Ceuta）。（美聯社）

大批移民 從摩洛哥湧入西班牙在北非的飛地休達（Ceuta），法國內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）今天宣布啟動「快速干預邊境部隊以執行嚴格管控」。

努涅斯在社群媒體 平台X發文，宣布啟動「快速干預邊境部隊」，並已於昨晚下令立即強化法國與西班牙邊界的管制。

他在法國RTL廣播電台節目中說：「我們在法西邊界設有管制，這項措施存在，近幾個月來也有加強…我們在那邊常駐著機動部隊，若有人企圖進入國土，我們當然會採取行動。總之我們一定會強化邊境管制。」

努涅斯昨天已與西班牙內政部長格蘭德－馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）通話，今天將再次聯絡對方，討論移民大量抵達休達的問題。

位於北非一角的休達隸屬於西班牙，約有8萬3000人口，面積僅19平方公里，與摩洛哥接壤。由於絕大多數湧入休達的非法移民 ，最終目標並非留在西班牙本土，因此引發其他歐洲國家的憂心。

世界報（Le Monde）報導，非法進入休達的人數昨天開始突然暴增，數以千計人經海路抵達，其中多數是年輕男子和青少年，大部分是摩洛哥籍。

許多人穿著內褲或泳衣，下海游泳或靠泳圈越過分隔摩洛哥費尼迪克（Fnideq）和休達海灘的海堤，上岸後跑到休達市中心高喊「西班牙萬歲」。

格蘭德－馬拉斯卡上午與西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）一起視察休達；他表示，至少有18人溺水喪命，估計24小時內有近5萬人跨越邊界。這是西班牙飛地自2021年5月以來最大規模的移民潮。

世界報引用摩洛哥統計數據指出，摩洛哥第一季經濟成長率達4.6%，但失業率達10.8%，15到24歲年輕人的失業率更高達29.2%。

社會學者祖貝迪（Ali Zoubeidi）說：「年輕人出走，有時是獲得父母支持，為了確保他會寄錢回家。西班牙政府（今年4月）宣布讓50萬名無證件移民合法化，可能也誘使年輕人嘗試前往休達。」

休達市首長韋華斯（Juan Jesus Vivas）昨天對收容中心人滿為患的情勢表達擔憂，要求西班牙政府宣布進入國家緊急狀態。桑傑士說，正調動所有必要資源盡快讓情勢恢復正常。

自今年1月1日至本月15日，進入西班牙的非法移民減少約25%，主要是因為西班牙與摩洛哥2023年簽署打擊非法移民的協議，取道西班牙加納利群島（Canary Islands）的非法移民也因此減少61%。

然而協議也導致移民潮轉向。今年休達再次成為非法移民進入歐洲的熱門門戶之一，陸路入境人數暴增149.4%以上。