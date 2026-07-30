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八代市長感謝台灣援熊本 稱「日本最好的鄰居」

中央社東京30日專電
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日本南部熊本縣八代市發生7.1級地震，29日從空中拍攝的畫面顯示，一家造紙廠遭到...
日本南部熊本縣八代市發生7.1級地震，29日從空中拍攝的畫面顯示，一家造紙廠遭到破壞。(路透)

熊本強震發生後，災區救援工作持續進行，災情慘重的八代市市長小野泰輔今天接受中央社電話訪問時，除了感謝台灣各界的關心與援助，也形容台灣是「日本最好的鄰居」。他說，每當日本遭遇重大災害，台灣總是第一時間伸出援手，「這些溫暖的支持，一定會成為災區重建的重要力量」。

小野表示，目前八代市最迫切的問題不是搜救，而是民眾生活所需。地震造成自來水管受損，全市約11萬8000名居民中，約有5萬6000人仍處於停水狀態，接近半數市民沒有自來水可用。在酷暑下，部分地區又因停電無法使用冷氣，讓避難生活更加艱難。

「最大的問題還是水」。小野說，現在有些人住在避難所，有些人留在家裡，也有不少人只能在車上過夜避難。炎熱天氣下，不少民眾必須整晚開著引擎和冷氣，因此又衍生出另一個難題：「汽油短缺。」

他表示，目前八代市加油站前大排長龍，市區交通也因此嚴重壅塞。八代港雖設有石油儲備設施，但因聯外道路受到地震造成的土壤液化影響，一度無法通行。所幸熊本縣政府趕工修復道路，今天已開始能從儲油基地將汽油運往市區，供應情況可望逐步改善，但仍需要中央政府持續調度更多油料。

至於搜救工作，小野指出，八代市因倒塌建物可能有人受困，先前持續展開地毯式搜索，目前大致已完成；不過鄰近的冰川町房屋倒塌情況較嚴重，搜救人員仍持續搜尋是否還有民眾受困。

談到台灣各界陸續發起捐款及救援行動，小野表示，由於語言問題，「比起直接派人過來，物資或資金方面的援助比較適合」。目前最需要的仍是飲用水、食物及簡易廁所等民生物資，之後隨著避難生活拉長，紙箱床、避難所隔板等，改善居住環境的設備需求也會逐漸增加。

此外，2024年石川縣能登半島發生規模7.6強震後，慈濟曾組團在災區穴水町提供熱食，讓災民相當暖心。對於是否歡迎台灣民間團體前往災區供餐，小野直言「非常歡迎」。

他笑說，「如果能提供熱食，而且還是台灣料理，我想日本民眾一定都會很高興」。他認為，熱騰騰的食物不只是填飽肚子，也能讓疲憊的災民稍微放鬆心情，能帶來很大的安慰。

對於台灣社會踴躍捐款，包括總統賴清德宣布將以個人名義捐出100萬日圓，小野再次向台灣表達謝意。

「台灣真的是日本最好的鄰居」。小野說，每次日本發生重大災害，台灣都會給予非常溫暖的支持，「不只是賴總統，還有許多台灣民眾的幫助，我真的非常感謝」。這些來自台灣的善意，將成為災區重建的重要力量。

精華 FAQ

  • 小野泰輔高度肯定台灣的即時援助與捐款，認為每逢日本重大災害，台灣總是第一時間伸出援手，並直接稱台灣是「日本最好的鄰居」，對災區重建很重要。

  • 八代市目前約有5萬6000人仍停水，部分地區又因停電無法使用冷氣，災民還面臨汽油短缺、交通壅塞與住宿不便，飲水、食物和簡易廁所最為迫切。

  • 由於語言因素，小野認為物資或資金援助比直接派人更適合，但也非常歡迎台灣民間團體到災區供餐，若能提供熱食，甚至是台灣料理，災民會感到很溫暖。

日本 熊本

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