救急亞洲客戶…傳卡達能源向美買33船LNG 輸往台灣最多

消息人士說，卡達能源（QatarEnergy）今年向美國採購了33船現貨液化天然氣（LNG）。路透

路透引述消息人士報導，卡達能源（QatarEnergy）今年向美國採購了33船現貨液化天然氣（LNG），運往台灣、南韓 、孟加拉、日本、印度 ，以減少對主要客戶的影響。

路透指出，33船中13船運往台灣、九船輸往南韓、五船往孟加拉、另外各有三船往日本、印度。據路透計算，這33船相當於卡達能源在中東衝突爆發前，單月出口量的三分之一，價值約10億美元。

卡達經由荷莫茲海峽 出口LNG，伊朗戰爭爆發後，該國就宣布遭遇不可抗力，免於履行LNG合約。但卡達能源今年的美國LNG購買量，遠高於去年的四船，顯示該公司仍設法維持對部分客戶的供給。知情人士稱，卡達是全球最可靠的天然氣供應國之一，此舉是為了維護數十年來建立的聲譽。

卡達LNG約有80%銷往亞洲買家。消息人士說，這是卡達能源向部份重要客戶展現「誠意」的做法，要向客戶表明，公司重視他們，正努力協助維持供應。

據大宗商品資料分析公司Kpler，33船中，28船已完成交付，其餘5船正運往韓國、台灣、印度。