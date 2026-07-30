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法國西班牙野火趨緩 希臘克里特島大火疏散數千人

中央社巴黎30日綜合外電報導
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一名志工在希臘克里特島撲滅低矮植被野火。(歐新社)
一名志工在希臘克里特島撲滅低矮植被野火。(歐新社)

西班牙已解除首都馬德里附近因野火發布的緊急狀態，隨著天氣轉涼，法國災情也可望趨緩，兩國都有受影響民眾已獲准返家。然而希臘克里特島也爆發大火，數以千計人緊急疏散。

法新社報導，歐洲今年接連遭遇熱浪與嚴重乾旱，科學家將此歸因於人類造成的氣候變遷。

法國與西班牙過去一周遭遇數十年來最嚴重森林火災，大片土地被焚毀，數以萬計民眾被迫撤離家園。

法國葡萄酒之都波爾多（Bordeaux）附近的氣溫轉涼，讓外界期待濱海松林大火即將告終。這場火災已迫使22萬人撤離家園，約240間房屋被毀。

地方消防單位指出，上週爆發的火勢自周末以來未再擴大，燃燒的土地維持在4萬2000公頃（超過美國城市底特律面積）後，他們抱持「合理的樂觀」態度。

地方當局表示，已開始允許濱海地區9個村落的居民返家，當地經歷了法國自1949年以來最嚴重的野火災情。

另一方面，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天宣布，在地方政府證實馬德里附近地區的野火不再蔓延，且火勢幾乎完全撲滅後，解除當地的緊急狀態。

根據地方官員，馬德里以西的大火自上周以來燒毀2萬7000公頃土地，至少摧毀100棟房屋。

截至今天上午，當地僅剩1000人還在接受疏散，其餘數千人已於昨天返家。

不過，位於西班牙西部、鄰近與葡萄牙邊界的菲摩塞耶（Fermoselle）昨天發生新火災，迫使逾600人撤離。

西班牙阿維拉（Avila）上周也爆發大火，燒毀的土地面積約達5萬公頃，是西班牙自1961年有紀錄以來最嚴重火勢。

在歐洲其他地區，希臘當局指出，克里特島（Crete）一處觀光渡假勝地面臨火災威脅，數以千計人昨天深夜緊急撤離；大火今天受強風吹襲而持續延燒。

根據土耳其農業部長，土國也正致力撲滅國內各地至少115起火災，目前已有110處火勢獲得控制。

精華 FAQ

  • 法國與西班牙因天氣轉涼，部分火場未再擴大，滅火行動也逐漸見效，因此兩國都開始讓部分撤離民眾返家，緊急情勢明顯緩和。

  • 波爾多附近的大火已燒毀約4萬2000公頃土地，迫使22萬人撤離家園，約240間房屋被毀，並被形容為法國自1949年以來最嚴重的野火災情。

  • 希臘克里特島一處觀光渡假勝地遭大火威脅，數以千計人緊急撤離且火勢受強風吹襲持續延燒；土耳其則正撲滅至少115起火災，已有110處受控。

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