熊本AEON貓咖25隻貓咪全數獲救 將轉移至廣島分店

日本熊本縣28日發生規模7.1強震，當地「永旺夢樂城熊本」震後發生爆炸。商場內的貓咪咖啡廳Cat Cafe MOFF29日表示，店內25隻貓咪已全數獲救，將轉移至廣島分店安置。(美聯社)

日本熊本 縣昨天發生規模7.1強震，當地「永旺夢樂城熊本」震後發生爆炸。商場內的貓咪咖啡廳Cat Cafe MOFF今天表示，店內25隻貓咪已全數獲救，將轉移至廣島分店安置。

Cat Cafe MOFF表示：「在消防、警察等搜救人員以及永旺夢樂城相關人員的特別理解與大力協助下，本公司經理進入商場內，將全部25隻貓咪順利救出。」

該公司聲明中也指出，「雖然現場狀況仍舊緊張，但在相關單位的協助下，我們順利將貓咪們接出，目前已由趕赴現場的專業工作人員為每一隻貓咪確認健康狀況並進行照護」。

Cat Cafe MOFF進一步表達感謝，強調「在以人命救助為優先的艱難狀況下，對於為了貓咪們的生命與安全而竭盡全力的消防、警察、永旺夢樂城各位人員，以及寄予溫暖關切的大家，致上最深切的謝意。」

Cat Cafe MOFF隨後又發布第2則公告表示，「經確認，被救出的25隻貓咪均無明顯外傷，已於現場補充水分、完成初步照護」。

該公司聲明指出，目前貓咪正由專業工作人員陪同搭車移動中，預計於晚間10點左右抵達廣島縣的門市。抵達後，店家將在能長期確保安心、安全的環境下，由獸醫師與專業團隊全力進行健康管理及心理照護。

聲明中也特別向外界提出請求：「切勿撥打電話感謝本次給予協助的相關機關，以免妨礙其緊急救援勤務。同時，為確保剛經歷移動的貓咪能充分休養，請勿前往廣島門市詢問貓咪狀況。」

聲明尾聲，店家強調「貓咪們後續的狀況，將於抵達廣島縣後，持續透過官方公告隨時向大家報告。」

貼文下方留言區也湧入了許多日本網友留言。

有網友為貓咪平安感到高興，表示「太好了！希望能再次見到貓咪們」、「原本很擔心不知道要搜救多久，現在順利被救出真的太好了」。

也有不少民眾祈禱貓咪後續照護順利：「貓咪們應該也嚇到了，接下來就拜託店家照顧牠們的身體與心理健康了。」