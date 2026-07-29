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強震後熊本縣內增至14死 其中2人因地震「直接死亡」

台積電：熊本廠需調整校正已調派支援 全面檢視地震影響

中央社新竹29日電
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針對強震後JASM晶圓廠區狀況，台積電29日進一步表示，廠區供水、電力及工安系統...
針對強震後JASM晶圓廠區狀況，台積電29日進一步表示，廠區供水、電力及工安系統運作正常，生產設備相關的檢查與校正等作業持續進行中。（美聯社）

日本熊本28日發生強震，晶圓代工廠台積電今天表示，由於這次震幅較大，熊本JASM晶圓廠預計需要一定的時間調整校正，台積電已調派資源支援JASM，目前原物料供應無虞，至於JASM建廠工地未受影響，確認安全後今天已恢復施工。此外，也正全面檢視這次地震所造成的影響，並與客戶保持密切溝通。

日本熊本縣28日當地時間下午4時27分，發生規模7.1地震，最大震度7，震源深度10公里。位於日本熊本的JASM晶圓廠區測得最大震度為5，台積電考量人員安全，立即啟動相關安全預防措施，在第一時間進行人員疏散，疏散人員皆確認安全無虞，亦已完成JASM廠區建築震後損害檢查，並已確認結構安全無虞。

針對強震後JASM晶圓廠區狀況，台積電今天進一步表示，廠區供水、電力及工安系統運作正常，生產設備相關的檢查與校正等作業持續進行中。

台積電指出，由於這次震幅較大，預計需要一定的時間調整校正，經盤點後，台積電已調派資源支援JASM，目前原物料供應無虞。JASM建廠工地未受影響，在確認安全後已於今天恢復施工。

台積電表示，正全面檢視這次地震所造成的影響，並與客戶保持密切溝通。

JASM第1座晶圓廠於2024年底量產，採用特殊製程技術，熊本第2座晶圓廠將採用3奈米製程技術，預計2028年量產。

精華 FAQ

  • 台積電表示，由於這次震幅較大，JASM晶圓廠預計需要一定時間調整與校正生產設備，目前正持續進行檢查作業，以確認後續運作是否受影響。

  • 地震後台積電立即啟動安全預防措施，第一時間疏散人員，且全數確認安全無虞；同時也完成廠區建築震後損害檢查，並確認結構安全沒有問題。

  • 目前廠區供水、電力與工安系統都正常，原物料供應也無虞；建廠工地未受影響，已在確認安全後恢復施工，台積電並持續與客戶保持溝通。

熊本 台積電 地震

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