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強震後熊本縣內增至14死 其中2人因地震「直接死亡」

熊本晚間再發生規模5.8地震 最大震度5弱

中央社東京29日專電
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日本熊本縣29日晚再度發生地震。圖為28日發生7.1級地震，無人機拍攝的畫面顯示...
日本熊本縣29日晚再度發生地震。圖為28日發生7.1級地震，無人機拍攝的畫面顯示，地震後一座橋樑受損。(路透)

日本熊本縣今晚再度發生地震。日本氣象廳表示，當地時間晚間10時19分（美東時間上午9時19分）左右，熊本縣天草、蘆北地區發生規模5.8地震，震源深度極淺，最大震度5弱。

根據日本氣象廳資料，最大震度5弱出現在熊本縣八代市、上天草市及天草市。

震度4地區包括長崎縣南島原市、熊本縣水俣市、美里町、冰川町、蘆北町、津奈木町，以及鹿兒島縣長島町。

震度3則觀測於愛媛縣伊方町；福岡縣柳川市、大川市；佐賀縣佐賀市、上峰町、白石町；長崎縣諫早市、雲仙市；熊本市西區、南區、北區，以及人吉市、玉名市、山鹿市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、和水町、高森町、西原村、南阿蘇村、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、多良木町、山江村、球磨村、朝霧町、苓北町。

另外還有大分縣佐伯市、竹田市；宮崎縣宮崎市、小林市、蝦野市、高原町、高千穗町；以及鹿兒島縣阿久根市、薩摩川內市、霧島市、伊佐市、薩摩町及湧水町等地。

熊本昨天發生強震後，今天這起地震造成九州多地再度出現明顯搖晃。日本氣象廳呼籲民眾持續留意後續餘震，並注意山區土石災害及受損建築物可能帶來的風險。

精華 FAQ

  • 日本氣象廳表示，地震發生在當地時間晚間10時19分左右，震央位於熊本縣天草、蘆北地區，屬於震源深度極淺的地震。

  • 此次地震規模為5.8，最大震度為5弱，出現在熊本縣八代市、上天草市及天草市，顯示當地搖晃相當明顯。

  • 日本氣象廳呼籲民眾持續留意後續餘震，並特別注意山區可能發生的土石災害，以及受損建築物帶來的安全風險。

地震 熊本

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