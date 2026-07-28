我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊本強震╱環太地震帶近期強震不斷 南加居民要作準備

法拉盛五級大火死者姓名公布 疑為房東親屬

藤森惠子宣誓就職 成秘魯10年來第9位總統

中央社利馬28日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
藤森惠子（Keiko Fujimori）28日在利馬舉行的正式儀式上宣誓就職，成...
藤森惠子（Keiko Fujimori）28日在利馬舉行的正式儀式上宣誓就職，成為秘魯10年來的第9位總統。(歐新社)

法新社記者報導，藤森惠子（Keiko Fujimori）今天在利馬舉行的正式儀式上宣誓就職，成為秘魯10年來的第9位總統。

現年51歲的保守派政治人物藤森惠子，在6月決選以不到5萬票的差距勝出，將執政到2031年。

藤森惠子是前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）的女兒。她在國會上表示：「我宣誓…將忠實履行共和國總統的職責，這個國家已將2026年到2031年任期託付給我。」

藤森惠子的強硬競選主張，切中了秘魯數十年來最嚴重的治安危機。這場危機因當地與外國犯罪集團日益猖獗而加劇，這些集團涉及買凶殺人與敲詐勒索等活動。

藤森惠子曾提出多項打擊犯罪措施，包括驅逐無證移民、建立由匿名法官主持的法庭，以及要求受刑人以工作換取伙食。

她的父親曾於1990年代執政，最終因在他自認為打擊恐怖主義期間犯下貪污與違反人道罪而身敗名裂，並入獄服刑。

80歲的退休人士佛恩特斯（Cesar Fuentes）說，「她會成為她父親的翻版」，擔憂打擊犯罪將導致濫權。

然而，68歲的家庭主婦維加（Nelly Vega）相信藤森惠子「將帶領我們走向更好的未來」。她說：「我們現在生活在一個充滿恐懼的國家。」

精華 FAQ

  • 她是在利馬舉行的正式儀式上宣誓就職，成為秘魯10年來第9位總統。她在國會表示，已接受國家託付，將履行總統職責。

  • 她在6月決選中以不到5萬票的差距勝出，顯示選情相當接近。依報導，她的任期將從2026年開始，一直持續到2031年。

  • 她提出驅逐無證移民、設匿名法官法庭與勞務換伙食等強硬措施，意在對抗犯罪集團，但有人擔心會濫權；也有人期待她帶來更安全的未來。

上一則

熊本強震觀光景點等150處設施關閉 建物出現裂縫

下一則

熊本強震45家醫療機構受損 停電斷水氣體設備損壞

延伸閱讀

巴西波索納洛服刑 改由兒子披戰袍 角逐10月總統大選

巴西波索納洛服刑 改由兒子披戰袍 角逐10月總統大選
川普遇刺後重返白宮記協晚宴 批假新聞再談第3任

川普遇刺後重返白宮記協晚宴 批假新聞再談第3任
無證客殺女友入獄 反告川普毀謗求償7500萬還要求入籍

無證客殺女友入獄 反告川普毀謗求償7500萬還要求入籍
南卡共和黨參議員初選 葛理漢妹達琳決爭取提名 川普支持

南卡共和黨參議員初選 葛理漢妹達琳決爭取提名 川普支持

熱門新聞

美國新墨西哥州格萊斯頓鄉間20日發生一頭大熊受困於電線桿頂端，引發大量網友關注。儘管地方當局竭盡所能，這隻大熊仍在獲救前觸電死亡。（取材自 X / ScottEnlow）

影／大熊受困電線桿頂 專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

2026-07-23 06:30
南韓法院24日宣判，SK集團會長崔泰源須向盧素英支付9440億韓元。圖為崔泰源(左圖)、盧素英(右圖)6月26日抵達首爾高等法院準備出庭。(歐新社)

南韓「世紀離婚案」判了 SK會長崔泰源須付前妻超過6.7億美元

2026-07-24 03:29
美國總統川普19日在新澤西州出席世界盃足球賽決賽。（路透）

美軍贏每一仗卻輸掉伊戰？CIA前分析師：給北京上了3課

2026-07-21 07:30
曼谷捷運。(路透)

「抱歉帶錢來你們國家」義大利人在泰惹議 使館致歉

2026-07-25 11:06
法國專業模特兒經紀人西亞德。(司法部檔案)

曾介紹年輕女子給艾普斯坦 模特兒經紀人陳屍巴黎家中

2026-07-22 10:02
根據研究顯示，全球自戀程度最高的國家榜首為德國。示意圖，圖為德國柏林民眾在高溫下乘船。攝於6月27日。 (歐新社)

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

2026-07-24 00:50

超人氣

更多 >
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
住了才懂 華人媽媽列5個留美理由：孩子真的不一樣了

住了才懂 華人媽媽列5個留美理由：孩子真的不一樣了
退休族逛好市多 7招守住荷包、會員費不白繳

退休族逛好市多 7招守住荷包、會員費不白繳
一家八口滅門案 警判為謀殺自殺 2養女疑似來自中國

一家八口滅門案 警判為謀殺自殺 2養女疑似來自中國