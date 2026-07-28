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野火肆虐法國西班牙 歐盟調派飛機與人員救災

中央社布魯塞爾28日專電
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法國西南部地區28日發生山火，阿瑞斯(Ares)附近燃起濃煙。(路透)
法國西南部地區28日發生山火，阿瑞斯(Ares)附近燃起濃煙。(路透)

法國與西班牙野火失控，造成超過30萬人緊急撤離。歐盟宣布透過既有機制向法國、西班牙提供援助，包含滅火機、救難人員與車輛，並藉由衛星提供即時緊急地圖，支援地面救援行動。

歐盟執委會宣布啟動「歐洲民事保護機制」（EU Civil Protection Mechanism）向法國與西班牙提供援助。

針對法國的援助，歐盟已從捷克、克羅埃西亞、德國、葡萄牙、斯洛伐克、瑞典與土耳其調派了7架飛機和4架直升機，其中多數來自空中滅火機隊；在西班牙方面的援助，歐盟從希臘、義大利與土耳其等國調動6架飛機，並從葡萄牙調派134名救難人員及41輛救援車輛。

於此同時，歐盟的哥白尼衛星系統（Copernicus）也提供即時緊急地圖，以支援地面救援行動。歐盟的緊急應變協調中心（Emergency Response Coordination Centre）則與法國及西班牙保持密切聯繫，持續評估進一步的支援。歐盟執委會的聯絡官也已抵達法國波爾多，協助當地政府協調歐盟的援助資源。

作為今年野火季前的防災準備措施之一，來自其他歐洲國家的消防團隊在火災爆發前，便已預先部署於法國與西班牙，這讓他們能在第一時間迅速增援當地救援人員。

歐盟危機管理事務專員拉碧（Hadja Lahbib）表示，數十萬名的民眾逼不得已逃離家園，而消防人員則在極端嚴峻的環境下與烈焰搏鬥，全力拯救生命與家園。沒有任何一個國家應該獨自面對如此大規模的災難。

歐盟執委會說明，當有國家向歐洲民事保護機制提出求助時，這項機制會同步通知37個參與國，包含27個歐盟成員國與10個非歐盟國家。各國可評估自身能力提供飛機、直升機、消防團隊、裝備或專家，並由歐盟執委會負責協調部署與資助相關費用。

西班牙消防員28日在馬德里附近的佩拉約斯德拉普雷薩鎮(Pelayos de la...
西班牙消防員28日在馬德里附近的佩拉約斯德拉普雷薩鎮(Pelayos de la Presa)撲滅森林大火。(歐新社)

精華 FAQ

  • 歐盟執委會啟動的是「歐洲民事保護機制」，一旦成員國提出求助，便會通知37個參與國協調援助，提供飛機、直升機、消防團隊、裝備與專家。

  • 法國方面調派7架飛機與4架直升機，來源包括捷克、克羅埃西亞、德國、葡萄牙、斯洛伐克、瑞典與土耳其；西班牙則獲6架飛機、134名救難人員與41輛救援車輛。

  • 歐盟的哥白尼衛星系統提供即時緊急地圖，幫助地面救援判斷火勢與部署路線；緊急應變協調中心也持續與兩國聯繫，評估是否需要進一步支援。

歐盟 土耳其 葡萄牙

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