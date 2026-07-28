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柏能就任英國首相一周 工黨支持率明顯上升

中新社倫敦7月28日電
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英國新任首相柏能。（路透）
英國新任首相柏能。（路透）

英國新任首相柏能（Andy Burnham）上任滿一周，多家民調數據顯示，執政黨工黨支持率實現大幅反彈，已追平甚至反超長期領跑的英國改革黨，民意風向出現明顯轉變。

過去一年多，英國改革黨幾乎壟斷民調榜首，今年5月地方選舉斬獲數百席位。民眾對前首相施凱爾（Keir Starmer）不滿加劇，工黨7月完成領導層更迭，親民形象突出、曾任曼徹斯特市長的柏能接任首相。

履職首周，柏能密集出台民生政策，著力緩解民眾生活成本壓力：取消居民電費相關稅收、設定公車票價上限、下調酒館行業稅費，以惠民舉措爭取基層選民好感。  

多家民調機構28日發布數據印證工黨支持率上升。瑟維申（Survation）民調顯示，工黨支持率升至26%，領先改革黨的24%。施凱爾宣布辭職前夕，工黨僅19%支持率，改革黨高達27%。該機構負責人稱，這是2025年6月以來工黨最高民調數據，也是時隔一年多首次實現民調領先。

其餘機構趨勢一致，與觀民調（YouGov）顯示工黨28%、改革黨24%；輿觀民調兩黨22%持平。改革黨支持率跌至2025年3月以來低點。民調同時顯示，更多民眾認可柏能的首相履職能力。  

與此同時，改革黨深陷捐贈申報爭議，黨魁法拉吉（Nigel Farage）指責輿論質疑是傳統政壇刻意打壓。面對民調利好，柏能表態不會過度樂觀，稱很高興新政初步獲得民眾共鳴。

精華 FAQ

  • 柏能聚焦生活成本壓力，推出取消居民電費相關稅收、設定公車票價上限，以及下調酒館行業稅費等措施，藉由直接惠民的政策爭取基層選民支持。

  • Survation顯示工黨升至26%並以2個百分點領先改革黨，YouGov則為工黨28%、改革黨24%，另有民調顯示兩黨22%持平，整體趨勢都對工黨有利。

  • 改革黨近期陷入捐贈申報爭議，黨魁法拉吉則反指外界質疑是傳統政壇刻意打壓；同時其民調支持率跌至2025年3月以來低點，優勢明顯受挫。

民調 施凱爾

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