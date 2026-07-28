熊本強震後商場坍塌 行車紀錄器拍下爆炸瞬間

日本熊本縣嘉島町的購物中心「永旺夢樂城熊本」28日在地震後發生爆炸，建築物2樓部分坍塌，多人受困。(美聯社)

日本 熊本縣今天傍晚發生震度7強震，距離2016年熊本地震 滿10年，再度遭遇強烈地震侵襲。地震造成南部多棟建築倒塌，其中嘉島町的「永旺夢樂城熊本」在強震後發生爆炸，商場2樓部分區域坍塌，疑似仍有大量員工受困，消防、警方及自衛隊持續搜救。

上益城消防本部表示，下午6時左右陸續接獲多起報案，民眾表示商場傳出巨大爆炸聲。日本消防廳指出，商場2樓部分建築已經坍塌，研判仍有多人受困建築物內。永旺夢樂城熊本於2005年開幕，總樓地板面積約12萬平方公尺，館內設有餐廳、電影院及各式商店。

NHK報導，一輛行經商場附近的車輛，行車紀錄器完整拍下爆炸瞬間。

根據影片，畫面右前方突然發生劇烈爆炸，大量白色煙霧猛烈噴出，伴隨暴風，疑似建築物碎片四處飛散。行駛中的車輛立即停下，灰白色煙霧迅速籠罩整棟建築周圍。據了解，該車駕駛並未受傷。

提供影片的男子表示，當時看見附近還有其他車輛正在行駛，因此非常擔心是否有人遭到波及，希望相關單位能盡快查明爆炸原因。

讀賣新聞報導，一名70歲計程車司機當時車停在商場附近，他回憶，先感受到地鳴，隨後聽見一聲巨大爆炸聲，商場外牆瞬間被炸飛，粉塵立即灌入窗戶大開的車內，讓整輛車瞬間一片雪白。

他趕到現場附近，發現瓦礫散落滿地，幾乎無法行走，商場有一段長約50公尺的外牆完全崩毀，鋼骨裸露。他表示，爆炸聲就像有東西突然炸裂，如果當時窗戶緊閉、飛散的瓦礫擊中汽車玻璃，後果恐怕不堪設想。

一名27歲熊本市男子表示，地震發生時他正在商場1樓購物，突如其來的劇烈搖晃讓他幾乎站不住，持續約10秒。地震後，他在店員引導下與其他顧客緊急疏散。汽車駛離商場不久，就聽見身後傳來巨大爆炸聲。

他表示，目前仍聯絡不上在商場工作的朋友，加上正值暑假，館內有不少攜家帶眷的民眾，只希望所有人都能平安獲救。

現場畫面顯示，商場南側建築的1、2樓牆面及屋頂嚴重毀損，鋼骨完全裸露，警車、消防車不斷進出，消防人員一邊確認建築受損狀況，一邊持續展開救援。

這次強震重創熊本縣多地。在震度6強的八代市，有加油站員工表示，地震時只能趴在地上，完全站不起來，附近日本製紙八代工廠的煙囪也被震斷；一名飯店員工表示，劇烈搖晃持續將近1分鐘，「完全站不住」

一名正在市役所參加研習的小學教務主任則說，這次地震比10年前熊本地震還要猛烈，校內樓梯混凝土龜裂受損，所幸正值暑假，學校沒有學生。

在2016年強震曾測得震度7的益城町，一名75歲居民表示，手機剛收到緊急地震警報，劇烈搖晃便立刻襲來，家中電視及餐具全部摔落損壞。他說，這場地震讓他想起10年前的強震，「直到現在雙腳還不停發抖，真的非常可怕。」