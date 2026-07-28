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澤倫斯基抵美 將與川普會談、出席參議員葛理漢喪禮

中央社基輔28日綜合外電報導
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烏克蘭總統澤倫斯基28日表示，他已抵達美國，準備展開正式訪問美國。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基28日表示，他已抵達美國，準備展開正式訪問美國。(歐新社)

「基輔獨立報」報導，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他已抵達美國，準備展開正式訪問。澤倫斯基除將與美國總統川普會談，也將出席聯邦參議員葛理漢的喪禮。

根據基輔獨立報（The Kyiv Independent），澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在通訊軟體Telegram寫道：「我已經到美國了。」

「我的行程包括與川普（Donald Trump）總統及其團隊會面，以及跟能夠支援我國防禦的人士會談。我們的首要任務是彈道飛彈防禦，以及與美國的戰略合作。我們必須離和平更近。」

根據白宮官方日程安排，澤倫斯基將於華府時間上午9時30分，在橢圓形辦公室（Oval Office）與川普會面。

「基輔郵報」（Kyiv Post）報導，這是一次閉門會談。以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）則將於上午11時與川普會面。

澤倫斯基、川普與內唐亞胡預計也將於華府時間下午2時，出席葛理漢（Lindsey Graham）的喪禮。葛理漢11日晚間病逝前一天仍在烏克蘭訪問，他的驟逝讓烏克蘭失去一名在川普身邊的親密盟友。

澤倫斯基這次到訪預計討論的議題，包括再次嘗試安排他與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）直接談判。

烏克蘭與美國官員告訴基輔獨立報，兩國正在協調新一輪將交給俄方的和平提案，希望戰爭態勢的變化能創造機會，迫使俄國坐上談判桌。

精華 FAQ

  • 他將先與美國總統川普及其團隊會面，並與可支援烏克蘭國防的人士會談，之後還會出席聯邦參議員葛理漢的喪禮。

  • 他明確表示首要任務是彈道飛彈防禦，以及加強與美國的戰略合作，希望藉由這些安排讓烏克蘭更接近和平。

  • 除了與川普通話外，烏克蘭與美國官員也在協調新一輪和平提案，盼在戰局變化下，創造逼使俄羅斯回到談判桌的機會。

澤倫斯基 川普 葛理漢

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