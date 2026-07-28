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熊本地震後永旺商場爆炸 警方估20多名員工失聯

熊本7.1強震永旺夢樂城爆炸坍塌 恐多人罹難

熊本地震後永旺商場爆炸 警方估20多名員工失聯

中央社東京28日專電
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日本熊本縣嘉島町的購物中心「永旺夢樂城熊本」28日在地震後發生爆炸，建築物2樓部...
日本熊本縣嘉島町的購物中心「永旺夢樂城熊本」28日在地震後發生爆炸，建築物2樓部分坍塌，多人受困。(美聯社)

日本熊本縣嘉島町的購物中心「永旺夢樂城熊本」今天在地震後發生爆炸，建築物2樓部分坍塌，多人受困。日本警方相關人士表示，目前疑似有20至30名商場員工失聯，警方、消防及自衛隊正持續搜救。

NHK、朝日電視台報導，根據上益城消防組合消防本部資訊，截至晚間9時，已有4人送醫，所幸皆意識清楚。不過，現場研判仍有多人受困建築物內，救援工作仍在進行。

事件發生於下午6時左右，消防單位接獲多起報案，指稱商場內傳出爆炸聲並冒出大量白煙。消防單位表示，爆炸造成多人受傷，商場2樓部分區域坍塌，但因無法從1樓進入建築物，搜救作業一度受阻。

日本氣象廳表示，嘉島町在這次強震的震度推估至少達5弱，但詳細震度仍待進一步確認。

永旺方面表示，地震發生後，商場先讓顧客留在室內等待搖晃停止，再由員工引導疏散至戶外，爆炸則發生在疏散結束後，目前正持續確認是否仍有顧客或員工未能及時撤離。

日本防衛大臣小泉進次郎晚間表示，陸上自衛隊第42即應機動連隊及第8偵察隊已投入救援，並將持續執行情報蒐集及災民支援等工作。

對於爆炸原因，東京大學災害火災防治專家廣井悠指出，雖然詳細原因仍待調查，但從現場受損情況研判，可能是地震後可燃物遭引燃引發爆炸，而非地震搖晃本身或一般火災直接造成。

精華 FAQ

  • 該購物中心在地震後傳出爆炸聲並冒出白煙，2樓部分區域坍塌，現場研判仍有人受困，警方、消防與自衛隊隨即投入搜救。

  • 警方相關人士估計有20至30名商場員工失聯；截至晚間9時已有4人送醫，所幸都意識清楚，但現場仍疑有多人受困。

  • 東京大學專家廣井悠指出，詳細原因仍待調查，但從受損情況看，較可能是地震後可燃物遭引燃而引發爆炸，而非單純震動或一般火災直接造成。

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