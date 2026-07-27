以色列前國防軍總參謀長崛起 挑戰內唐亞胡總理寶座

隨著以色列將於10月27日迎來競爭極為激烈的國會大選，前國防軍總參謀長埃森科特（Gadi Eisenkot，圖）已成為總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的頭號勁敵。(歐新社)

隨著以色列 將於10月27日迎來競爭極為激烈的國會大選，前國防軍總參謀長埃森科特（Gadi Eisenkot）已成為總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的頭號勁敵。

法新社報導，埃森科特崛起正值以色列政壇關鍵時刻。自2023年10月7日哈瑪斯 （Hamas）發動攻擊並引發後續劇烈衝突以來，這場大選普遍被視為對內唐亞胡長期執政能力的公投。

第12頻道（Channel 12）最新民調顯示，埃森科特成立的新政黨正直黨（Yashar）支持度已超越內唐亞胡的聯合黨（Likud），預估可在120席的國會中奪下23席，領先聯合黨的22席。

這份民調也顯示，43%受訪者認為66歲的埃森科特是最適任的總理人選，高於支持內唐亞胡的34%。

埃森科特曾在2023年10月7日攻擊事件後，將建立未來巴勒斯坦國的呼籲斥為不切實際，並曾在黎巴嫩 主導以色列採取不對稱軍事回應策略。如今，他以一套10點政綱作為競選核心，宣稱將恢復以色列的安全、團結與民主制度。

埃森科特於2015年至2019年間擔任國防軍總參謀長，被視為「達希亞教條」（Dahiya Doctrine）的主要推動者之一。該教條以真主黨（Hezbollah）據點所在之貝魯特郊區達希亞（Dahiya）命名。

這項教條建立在真主黨將武裝人員與武器隱匿於平民住宅及基礎設施中的前提下，主張當以色列社區遭受遠程打擊時，對敵方人口聚集區採取毀滅性軍事回應。