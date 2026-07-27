以色列前高官聯名致函川普：約旦河西岸局勢或升級
據以色列媒體27日報導，約600名以色列軍方、警方、國家安全局（Shin Bet）以及國家情報局（摩薩德，Mossad）前高級官員聯合致函美國總統川普，呼籲美方敦促以色列政府遏止約旦河西岸日益加劇的屯墾者暴力，並警告當地局勢可能導致衝突升級。
《以色列時報》報導指出，這封聯名信由以色列「國家安全指揮官」組織發起，簽署者包括約600名前軍隊指揮官和安全機構負責人。據悉，川普預定於28日在白宮會見以色列總理內唐亞胡。
這封聯名信指出，約旦河西岸的衝突可能進一步升級，不斷增加的暴力活動正在「危及以色列安全、美國利益和地區穩定」。這些前官員還在聯名信中警告，局勢若進一步惡化，所造成的後果甚至可能比2023年10月7日新一輪以巴衝突及此後以色列面對的多線衝突「更具災難性」。
以色列瓦拉新聞網（Walla）27日報導，過去一天約旦河西岸發生多起嚴重衝突事件，以軍擔憂當地可能出現模仿性襲擊，同時警惕以色列極端份子針對巴勒斯坦人發動更多襲擊。
24日，以軍發表聲明稱，約旦河西岸北部城鎮當天發生一起襲擊事件，起因是「巴勒斯坦人襲擊在當地徒步的以色列人」，襲擊者從一名以方人員手中奪取武器，向以方人員開火。據以媒報導，事件造成4名巴勒斯坦人和2名以色列人死亡。巴勒斯坦衛生部同日發表聲明說，以色列屯墾者當天在約旦河西岸北部納布魯斯市（Nablus）附近的泰勒村（Tel）打死4名巴勒斯坦人，並造成4人受傷。
這封信由以色列「國家安全指揮官」組織發起，約600名前軍方、警方、Shin Bet與摩薩德高級官員共同簽署，盼美方介入施壓以色列政府。 信中要求川普敦促以色列政府遏止約旦河西岸日益加劇的屯墾者暴力，因為前官員認為這些衝突已危及以色列安全、美國利益與地區穩定。 報導指出，近期西岸多地發生嚴重衝突，以軍擔心出現模仿性襲擊，也警惕極端份子攻擊巴勒斯坦人；若惡化，後果恐比2023年10月7日後局勢更災難。
精華 FAQ
這封信由以色列「國家安全指揮官」組織發起，約600名前軍方、警方、Shin Bet與摩薩德高級官員共同簽署，盼美方介入施壓以色列政府。
信中要求川普敦促以色列政府遏止約旦河西岸日益加劇的屯墾者暴力，因為前官員認為這些衝突已危及以色列安全、美國利益與地區穩定。
報導指出，近期西岸多地發生嚴重衝突，以軍擔心出現模仿性襲擊，也警惕極端份子攻擊巴勒斯坦人；若惡化，後果恐比2023年10月7日後局勢更災難。
上一則
3天擊落3架入侵領空無人機 羅馬尼亞驅逐俄羅斯外交官
下一則