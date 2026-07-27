以色列前高官聯名致函川普：約旦河西岸局勢或升級

川普總統會晤以色列總理內唐亞胡的檔案照。(路透)

據以色列 媒體27日報導，約600名以色列軍方、警方、國家安全局（Shin Bet）以及國家情報局（摩薩德，Mossad）前高級官員聯合致函美國總統川普 ，呼籲美方敦促以色列政府遏止約旦河西岸日益加劇的屯墾者暴力，並警告當地局勢可能導致衝突升級。

《以色列時報》報導指出，這封聯名信由以色列「國家安全指揮官」組織發起，簽署者包括約600名前軍隊指揮官和安全機構負責人。據悉，川普預定於28日在白宮 會見以色列總理內唐亞胡。

這封聯名信指出，約旦河西岸的衝突可能進一步升級，不斷增加的暴力活動正在「危及以色列安全、美國利益和地區穩定」。這些前官員還在聯名信中警告，局勢若進一步惡化，所造成的後果甚至可能比2023年10月7日新一輪以巴衝突及此後以色列面對的多線衝突「更具災難性」。

以色列瓦拉新聞網（Walla）27日報導，過去一天約旦河西岸發生多起嚴重衝突事件，以軍擔憂當地可能出現模仿性襲擊，同時警惕以色列極端份子針對巴勒斯坦人發動更多襲擊。

24日，以軍發表聲明稱，約旦河西岸北部城鎮當天發生一起襲擊事件，起因是「巴勒斯坦人襲擊在當地徒步的以色列人」，襲擊者從一名以方人員手中奪取武器，向以方人員開火。據以媒報導，事件造成4名巴勒斯坦人和2名以色列人死亡。巴勒斯坦衛生部同日發表聲明說，以色列屯墾者當天在約旦河西岸北部納布魯斯市（Nablus）附近的泰勒村（Tel）打死4名巴勒斯坦人，並造成4人受傷。