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澤倫斯基抵倫敦 28日與新任英國首相柏能會面談這些

編譯茅毅／即時報導
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圖為27日被俄羅斯空襲而損毀的烏克蘭札波羅熱建築物。歐新社
圖為27日被俄羅斯空襲而損毀的烏克蘭札波羅熱建築物。歐新社

英國廣播公司（BBC）等外媒27日報導，烏克蘭總統澤倫斯基已抵英國，將和新任英國首相柏能（Andy Burnham）會面。澤倫斯基是柏能自20日就任以來，首位到訪的外賓。

兼任英國執政黨工黨黨魁的柏能已矢言，英國將持續堅定不移地支持烏克蘭。英國首相官邸唐寧街10號此前表示，28日的「柏澤會」旨在說明英烏關係是多麼緊密。

澤倫斯基此行將訪視英國1座海軍基地，陪同他的柏能屆時將宣布，與烏克蘭分享英國新型的「石斗篷」（Stone Cloak）電戰系統智財權，讓烏克蘭能大規模生產該系統。

石斗篷這種電子干擾器的大小，相當於1台平板電腦，旨在不讓敵人偵測到任何有安裝它的無人機。

英國國防部已提供烏克蘭武裝部隊數千個石斗篷，以加強其無人機作戰。

在柏澤會前夕，澤倫斯基形容烏英此前已建立2國合作史上「最強健的關係」。

澤倫斯基說，此行的幾個關鍵優先事項是防空、海上安全和烏英在國防生產上合作，可強化2國實力。他還說，「烏克蘭感激我們總是能仰仗英國提供有原則的決定、領導力及支持」。

柏能20日一就任接到的幾通來電中，就有澤倫斯基。柏能在通話中邀澤倫斯基盡快訪英。

對於是否擔憂英國領導高層頻頻更迭與法國預定明年舉行的總統大選結果，澤倫斯基坦言「當然」，「因為我們現在每天都處於戰爭狀態」。

精華 FAQ

  • 他將與新任英國首相柏能會面，商談英烏關係與援助合作，重點包括防空、海上安全，以及國防生產與軍事技術共享等議題。

  • 英國將分享新型「石斗篷」電戰系統的智財權，讓烏克蘭能自行大規模生產，進一步用於保護無人機免於被敵方偵測。

  • 澤倫斯基認為英烏已建立合作史上最強健的關係，並表示烏克蘭在戰爭期間仰賴英國提供有原則的決定、領導力與持續支持。

烏克蘭 澤倫斯基

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