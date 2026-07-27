小馬可仕國情咨文 以矽盛世擘劃發展藍圖

菲律賓總統小馬可仕27日發表國情咨文。(歐新社)

菲律賓總統小馬可仕今天發表國情咨文 ，提出加入美國主導的「矽盛世」倡議願景，希望以半導體、AI及先進製造為發展核心，結合推動能源自主、太空產業及捍衛海洋權利，打造更具韌性的國家。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）下午在國會聯席會議發表任內第5次、也是倒數第2次國情咨文表示，政府施政重點將從中東危機期間的「扶助人民」，轉向追求「自給自足」，提升菲律賓在能源、糧食、供應鏈及國家安全等方面的韌性。

在產業發展方面，小馬可仕宣布，菲律賓將參與由美國主導的「矽盛世」（Pax Silica）倡議，在呂宋經濟走廊設立工業樞紐，以AI為核心，發展半導體、先進製造、物流及科技產業，推動菲律賓成為全球AI與科技供應鏈的重要據點。

他並表示，將在卡加延省（Cagayan）設置菲律賓首座太空港，預計明年進行首次探空火箭發射測試，並與南韓航太企業合作，發展太空產業。

小馬可仕表示，政府透過改善投資環境、簡化行政程序及推動數位轉型，持續吸引外資。過去3年，透過「綠色通道」（Green Lanes）機制已促成逾6兆披索（約新台幣3.14兆元）投資，預估創造超過40萬個就業機會，投資也逐步由馬尼拉都會區擴展至其他省分。

能源自主也是施政重點。小馬可仕表示，約200項新發電計畫將於他任內完成，總裝置容量接近1萬兆瓦（MW），另有1700多MW儲能系統正在建設，屆時將可供應全國近3000萬戶家庭及產業用電。

他並指出，馬蘭巴雅（Malampaya）天然氣田服務合約已延長至2039年，恢復中斷8年的鑽探作業，新發現天然氣可支撐約160萬戶家庭用電至2034年。此外，政府也將持續發展再生能源及其他新興能源技術，降低對進口燃料依賴。

外交與安全方面，小馬可仕表示，2016年南海仲裁裁決是「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）的重要基準，菲律賓將持續以和平及法律手段維護裁決，不容國內外任何勢力否認它的效力；他未點名任何國家，但顯然是針對中國。

小馬可仕並向持續捍衛海洋權利的菲律賓武裝部隊、海岸防衛隊及持續在菲律賓海域作業的漁民致敬，強調政府將持續維護國家主權與海洋權益，並表示「菲律賓人民絕不屈服」。

菲律賓總統任期6年，2022年上任的小馬可仕最後表示，未來2年將全力完成各項改革與建設，讓菲律賓成為更安全、更自主、更具韌性的現代化國家，並在全球科技供應鏈及區域合作中扮演更重要角色。