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泰警突襲飯店破獲中國灰色產業 涉賭博毒品性交易

中央社曼谷26日專電
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泰國警方今天動員逾百名警力，突襲曼谷北郊的暖武里府一間飯店，指該地點涉嫌由中國灰色資本集團經營，提供賭博、毒趴及性交易等服務，主要客群為中國人。警方已逮捕4人，全案擴大偵辦。

泰叻報（Thairath）等泰媒報導，警方今天持刑事法院搜索票搜查暖武里府（Nonthaburi）的一間飯店，查獲40多名住客，多為中國籍和緬甸籍人士。

警方逮捕一名33歲中國籍男子，涉嫌持有及販售愷他命；另有3名24至31歲的緬甸籍男子因涉嫌非法入境遭到逮捕。

另外，警方查扣逾200件證物，包括毒品、毒品分裝設備，以及骰子和籌碼等賭博用品，另查扣現金11萬泰銖、銀行帳戶資料、ATM卡、手機及監視器影像等。

鮮新聞英文報（Khaosod）指出，調查人員發現，該飯店的安全措施異常嚴密，停車場保全會在客人到達時，透過無線電通知工作人員，並引導他們前往需刷卡才能進入的電梯。

旅客須搭乘門禁電梯至6樓，再步行至7、8樓，由持有鑰匙的人開門，就連清潔人員也不得進入相關區域。

調查人員說，一個由中國人經營的灰色資本集團涉嫌包下整棟飯店，專門服務中國顧客。據稱，飯店的2至6樓為客房，7、8樓則被改造成賭場和毒品交易場所。

中國籍人士經營的灰色產業近年成為泰國警方及社會關注的焦點。從詐騙集團、博弈、毒品到掛名經營等案件頻傳，涉案者多為中國籍人士。泰國政府近年持續掃蕩，並加強打擊外籍人士從事非法活動，以維護治安及觀光形象。

不過，「中國灰色產業」一詞曾引發中國當局不滿。曼谷郵報（Bangkok Post）6月報導，中國駐泰國大使曾要求泰方避免使用這個稱呼，認為容易污名化所有中國人。

泰國觀光與體育部長蘇拉薩（Surasak Phancharoenworakul）當時表示，泰方仍會依法查辦所有違法人士，無論其國籍為何。

精華 FAQ

  • 警方突襲的是曼谷北郊暖武里府一間飯店，現場查獲40多名住客，多為中國籍和緬甸籍人士，並扣得毒品、賭博用品、現金與監視器影像等證物。

  • 警方共逮捕4人，包括1名33歲中國籍男子，涉嫌持有及販售愷他命；另外3名24至31歲緬甸籍男子，則因涉嫌非法入境而遭逮捕。

  • 報導指出，該飯店安全管制嚴密，疑似由中國人經營的灰色資本集團包下整棟，2至6樓作為客房，7、8樓則被改造成賭場和毒品交易場所，主要服務中國顧客。

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