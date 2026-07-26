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智利暴風雨干擾銅礦生產 加劇AI供應疑慮

編譯吳孟真／綜合外電
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智利近日幾場暴風雨已造成至少13人罹難、逾6萬人與外界隔絕及數億美元損失。（歐新...
智利近日幾場暴風雨已造成至少13人罹難、逾6萬人與外界隔絕及數億美元損失。（歐新社）

智利的致命暴風雨導致當地部分銅礦場暫停作業，由於銅是人工智慧（AI）熱潮所需的關鍵金屬，銅產量日益減少之際，氣候因素又導致供應中斷，讓市場再添憂慮。

英國金融時報（Financial Times）報導，位於南半球的智利，近日幾場暴風雨造成至少13人罹難、逾6萬人與外界隔絕，及數億美元損失，部分地區已宣布進入緊急狀態。

這波極端天氣也使地處較高海拔地區的部分大型銅礦場遭遇大雪，造成電力中斷；隆丁礦業（Lundin Mining）上周暫停阿塔卡馬地區卡塞羅內斯（Caserones）的銅鉬礦作業；銅礦商安托法加斯塔（Antofagasta）的洛斯佩蘭布雷斯礦場（Minera Los Pelambres），也暫停開採與加工數日。

降雪也影響了智利國營銅礦公司（Codelco）的部分作業，最大銅礦場El Teniente在內的主要礦場一度停工。英美資源集團和必和必拓（BHP）等大型礦商，也正密切關注情勢，並與當局保持聯繫。

StoneX分析師史考特－葛蕾（Natalie Scott-Gray）表示，倫敦金屬交易所（LME）全球銅庫存已在下降，「智利等地新增的供應風險，只會進一步加劇銅價波動」。

Jefferies分析占全球銅礦供應量約兩成的礦商資料發現，全球最近一季銅產量年減近10%，提高了未來12個月市場出現「龐大供應缺口」的風險。國際能源署（IEA）上周也警告，智利與祕魯等國礦商，要將銅產量維持在目前水準「困難日增」。

去年主要礦場發生事故及作業中斷，推動銅價屢創新高。近幾周，市場憂心美國可能對銅加徵新關稅，加上中國大陸買盤回升，銅價持續上漲。

專家預測，未來數十年銅供應缺口將持續擴大，因氣候變遷助長極端天氣，供應衝擊恐日趨頻繁。而許多礦場也正好位於易受極端天氣影響的地區，停工情況恐增加。

智利國營銅礦公司（Codelco）旗下包含El Teniente在內的主要礦場，...
智利國營銅礦公司（Codelco）旗下包含El Teniente在內的主要礦場，近日受到降雪影響而一度停工。（路透）

精華 FAQ

  • 暴風雨與大雪導致部分高海拔礦區停電、停工，多座銅礦暫停開採或加工，包含卡塞羅內斯、洛斯佩蘭布雷斯與Codelco部分礦場，供應因此受阻。

  • 因為銅是AI熱潮與資料中心建設所需的關鍵金屬，當氣候因素讓智利等主要產地供應再度受擾，市場會擔心銅價上升並衝擊未來需求擴張。

  • 分析師指出LME庫存持續下降，全球最近一季銅產量年減近10%，加上智利、祕魯等地生產壓力增加，未來12個月恐出現明顯供應缺口。

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