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泰國南部襲擊事件釀5死6傷 軍方展開大規模追緝

中央社曼谷23日專電
泰國南部陶公府（Narathiwat）一處安全檢查哨站22日晚間被一群武裝分子攻...
泰國南部陶公府（Narathiwat）一處安全檢查哨站22日晚間被一群武裝分子攻擊。圖為影像顯示，一群攻擊者乘坐在一輛黑色皮卡車後車廂。(美聯社)

泰國南部陶公府22日晚間發生近年最嚴重的攻擊事件，一群武裝分子持槍掃射並投擲土製炸彈襲擊檢查站，造成5名軍人死亡及6名平民受傷。軍方今天展開大規模追緝，誓言將涉案人士繩之以法。

泰國軍方表示，國內南部陶公府（Narathiwat）一處安全檢查哨站22日晚間被一群武裝分子攻擊。

監視器顯示，案發時槍聲大響，場面怵目驚心。據泰國公共電視台（Thai PBS）報導，攻擊前，有摩托車在檢查站周邊監控情況，並為武裝分子引路，攻擊發生時，畫面也拍到2名騎士朝周邊開槍，阻止他人接近案發現場。

另據The Thaiger報導，有摩托車在前方帶路，接著載有6名身穿黑衣的武裝分子乘坐的皮卡車隨後抵達，還有另一輛摩托車在後方掩護。武裝分子抵達後隨即朝檢查站開火，並投擲土製炸彈。

案發後，警方在距離攻擊地點約21公里的四色坤縣（Si Sakhon）發現犯案皮卡車已遭焚毀，研判嫌犯企圖滅證。鑑識人員已對車輛殘骸及案發現場採證，並調查嫌犯犯案前後的行蹤。

曼谷郵報（Bangkok Post）指出，這起襲擊事件中的死者包括一名正規軍人與4名志願游騎兵，另有數名平民受傷，其中5人已出院，10歲男童因腿部受傷仍住院，但情況穩定。

據民族報（The Nation）報導，泰國陸軍參謀長兼軍方國內安全行動指揮部（ISOC）秘書長杜昂帕帕（Gen Chaiyapruek Duangprapat）今天前往陶公府視察，並召集安全單位開會評估局勢及因應措施，要求各單位提高警戒，加強主動搜捕行動。

杜昂帕帕表示，軍方將在每個村莊及山林追捕嫌犯，「任何提供藏身處的人，及任何提供藏身地的國家，都應知道，我們將追捕他們直到天涯海角。」

他並警告攻擊者：「無論吃飯、睡覺或走路，都要小心，現在開始，你們將成為被追捕的人。」

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）也針對襲擊事件回應。根據泰國第一新聞台（News1）報導，他今天接受媒體訪問時表示，檢查站遭襲事件「非常糟糕」，已要求軍方、警方及行政部門等安全單位加強執法、預防及情報工作。

阿努廷並表示，已明確指示安全單位，採取一切必要措施恢復民眾信心、維護社會安寧，並強調應加強警戒、增派人力，對頻繁發生的暴力事件「採取果斷行動」。

事實上，就在這起槍擊案前一天，陶公府一間警察局舊址外才發生汽車炸彈攻擊。軍方表示，歹徒將土製爆裂物藏於4公斤及15公斤瓦斯桶內，並以遙控方式引爆。

泰國南部3府包括也拉府（Yala）、陶公府和北大年府（Pattani）在過去20年因為穆斯林分離主義分子的反抗行動，騷亂時有所聞，近10年狀況較為緩解。

不過，南部3府去年頻傳平民、僧侶甚至兒童遭到武裝勢力攻擊的事件，引起各界高度重視，而昨晚發生的襲擊則是近年最嚴重的攻擊事件之一。

精華 FAQ

  • 事件發生在陶公府一處安全檢查站，武裝分子持槍掃射並投擲土製炸彈，造成5名軍人死亡、6名平民受傷，其中仍有傷者住院觀察。

  • 監視器顯示，有摩托車先行探路與掩護，載有6名黑衣武裝分子的皮卡車隨後抵達後開火投彈；警方並在21公里外找到焚毀車輛，正採證追查。

  • 軍方已在陶公府展開大規模追緝，要求深入村莊與山林搜捕；總理也指示安全單位強化執法、情報與警戒，並採取必要措施恢復民眾信心。

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