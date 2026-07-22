英前保守黨國務大臣命案 檢方：犯嫌持錘重擊21次

曾任英國保守黨政府國務大臣的資深右翼政治人物威德庫姆在家中遇害，涉嫌犯案的英國男子凱瑞(Joshua Kerry)22日首次出庭後繼續遭到羈押。圖為嫌犯的法庭素描。(美聯社)

曾任英國保守黨政府國務大臣的資深右翼政治人物威德庫姆在家中遇害，涉嫌犯案的英國男子凱瑞今天首次出庭後繼續遭到羈押，檢方表示他曾拿錘子重擊被害人頭部21次。

法新社報導，78歲的威德庫姆（Ann Widdecombe）9日被發現陳屍在位於英格蘭西南部的家中，警方兩天後依謀殺罪嫌逮捕28歲的凱瑞（Joshua Kerry）。警方也將涉嫌實施、策劃或煽動恐怖主義行為列為偵辦方向，但凱瑞目前尚未因此被起訴。

來自英格蘭北部的凱瑞今天在西敏區治安法庭（Westminster Magistrates' Court）短暫出庭時面無表情，開口時僅確認自己的姓名、出生日期和地址。

他不久後又在倫敦老貝里（Old Bailey）刑事法庭出庭，法官暫定明年6月8日為審判日期。

檢察官馬里克（Kashif Malik）向法官簡述案情時表示，凱瑞疑似持錘子重擊威德庫姆頭部21次。

據稱凱瑞當時從約500公里外的住處開車到威德庫姆的家，然後直接進門攻擊她，當時威德庫姆正在家中用餐。凱瑞之後拿走錢包，僅在屋內停留兩分鐘即開車離開。

威德庫姆的園丁發現她倒臥廚房地板上，臉部朝下。

根據馬里克說法，初步研判死因為頭部鈍器傷。

凱瑞預計將於10月9日再次在老貝里出庭進行案件管理聆訊，之後11月20日出席進一步答辯與審判準備聆訊。

威德庫姆在1987年至2010年間擔任保守黨國會議員，其後曾任英國獄政國務大臣及就業國務大臣。她堅定支持英國脫歐，並於2019年退出保守黨，加入反移民陣營領袖法拉吉（Nigel Farage）的強硬右派政黨。