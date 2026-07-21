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印度東北水力發電工程隧道災變 至少10死17失蹤

中央社古瓦哈蒂21日綜合外電報導
在印度錫金邦（Sikkim）薩馬東村（Samardung）一項水力發電工程的在建...
在印度錫金邦（Sikkim）薩馬東村（Samardung）一項水力發電工程的在建隧道20日疑因氣體爆炸導致坍塌。圖為救援隊成員在建隧道入口外扛著氧氣瓶等待。(美聯社)

位處喜馬拉雅山區、毗鄰中國的印度東北部錫金邦一項水力發電工程的在建隧道昨天疑因氣體爆炸導致坍塌。官員今天表示，事件造成至少10人死亡、17人下落不明。

美聯社報導，事發地點錫金邦（Sikkim）薩馬東村（Samardung）距離邦首府干托（Gangtok）約40公里。當地民政官員譚林（Anupama Tamling）告訴記者，當時多名工人正為興建裝置容量500千瓩（megawatt）的蒂斯塔水力發電計畫（Teesta hydroelectric project）進行施工，爆炸將整座隧道炸穿。

設法逃出的生還者向當局表示，他們先聽見劇烈爆炸聲，崩落的土石隨即衝擊隧道，多人因此受困。

意外消息傳出後，營建單位國營的國家水力發電公司（National Hydroelectric Power Corporation）派出6名高階職員進入隧道協助救援，不料也受困其間。

當地警察局長卓瑪（Sonam Dolma）告訴媒體：「我們已經找到10具遺體，疑似仍有17人受困。」

印度國家災害應變部隊（National Disaster Response Force）官員庫瑪（Nitin Kumar）在現場受訪時說：「我們在隧道內發現甲烷、一氧化碳和硫化氫等有毒氣體。」他表示，在有毒氣體環境下作業的救援人員配戴專業呼吸裝備試圖尋找生還者。

喜馬拉雅山區山體脆弱，地震活動頻繁，地下環境變幻莫測，使得隧道工程風險尤其高。專家指出，該水力發電計畫所在的蒂斯塔河（Teesta River）流域位處地震活躍區域，地質條件以年輕、易碎的岩層為主，裂隙和地下氣室交錯，可能積存著古老氣體。

精華 FAQ

  • 事故發生在印度東北部錫金邦薩馬東村附近、蒂斯塔水力發電計畫的在建隧道內，當時工人正在進行施工，疑因氣體爆炸導致整座隧道坍塌並被炸穿。

  • 當局表示，現場已找到10具遺體，另有17人下落不明，包含工人與進入隧道協助救援的國營水力發電公司高階職員，傷亡數字仍可能變動。

  • 救援困難主要來自隧道內發現甲烷、一氧化碳與硫化氫等有毒氣體，救援人員必須穿戴專業呼吸裝備作業；此外，當地位於地震活躍、岩層脆弱的高風險地帶。

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