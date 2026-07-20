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世界盃奪冠全國嗨翻 西班牙球迷集體狂歡震出地震訊號

中央社馬德里20日綜合外電報導
圖爲首都馬德里球迷齊聚在哥倫布廣場觀賽。（中央社）
圖爲首都馬德里球迷齊聚在哥倫布廣場觀賽。（中央社）

西班牙於世界盃封王，不僅歡呼聲響徹全國，甚至連地底都感受到這股歡騰氣氛。科學家今天表示，西班牙昨天世足奪冠後，各地地震儀偵測到球迷狂歡引發的震動。

法新社報導，西班牙前鋒托瑞斯（Ferran Torres）在昨天世足決賽進球後，助球隊奪下隊史第二冠，掀起球迷陣陣歡呼。

巴塞隆納地球科學中心（Geosciences Barcelona）研究人員分析國家地理研究院（IGN）與加泰隆尼亞地質暨製圖研究院（ICGC）數據。

研究人員發表聲明指出，數據顯示阿爾赫西拉斯（Algeciras）、巴塞隆納（Barcelona）、加地斯（Cadiz）與格拉納達（Granada）等城市，偵測到與奪冠慶祝活動有關的異常訊號。

據報導，感測器在世足決賽期間偵測到3波明顯震動，分別是托瑞斯破門得分後；一記經影像助理裁判（VAR）判定為無效的進球後；以及終場哨響後；最後一次震動最為劇烈。

科學家表示，這些震動屬於人類活動引發的「誘發地震」，這次是數以千計球迷同時跳躍、吶喊並慶祝所致。

在2024年歐洲國家盃（Euro 2024）決賽，當西班牙擊敗英格蘭後，感測器也在馬德里（Madrid）及巴塞隆納偵測到類似的地面震動。

精華 FAQ

  • 研究人員指出，阿爾赫西拉斯、巴塞隆納、加地斯與格拉納達等城市的感測器，都偵測到與奪冠慶祝活動相關的異常地面訊號。

  • 感測器在決賽期間偵測到3波明顯震動，分別出現在托瑞斯進球後、1次被VAR判定無效的進球後，以及終場哨響後，其中最後1次最強烈。

  • 科學家表示，這些訊號屬於人類活動引發的誘發地震，主因是數以千計球迷同時跳躍、吶喊與慶祝，讓地表出現可被儀器偵測的震動。

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