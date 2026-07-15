歐盟主席訪基輔 宣布與烏克蘭達成無人機生產協議

烏克蘭總統澤倫斯基（右）和歐盟委員會主席范德賴恩（左）15日在烏克蘭基輔舉行聯合新聞發布會前交換文件。(歐新社)

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天表示，烏克蘭 與歐盟 已達成一項「無人機協議」，將結合烏克蘭的專業技術與歐盟的工業產能，以展開聯合專案，並擴大生產規模。

路透報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）在烏國首都基輔舉辦的烏克蘭建國日活動致詞時表示：「我們需要結合彼此的優勢。這項協議將結合烏克蘭的創新能力與歐洲的工業規模。」

烏克蘭已與數個國家分別簽署類似協議，總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）上周在土耳其首都安卡拉舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會上又簽下3項協議，並稱協議總數已來到9個。

但今天這項協議是第一份旨在涵蓋歐盟各國與企業的協議。

范德賴恩對澤倫斯基說：「你們在無人機及反無人機系統操作上的知識極為獨特。」

她補充道：「我們必須共同加以運用，因為我們清楚歐洲在這個領域面臨的威脅，我們看到多個（歐盟）成員國發生入侵與警報事件。」

范德賴恩指出，歐盟能提供烏克蘭「龐大的科技與工業產能」以及「安全可靠的生產場所」等優勢。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，烏克蘭已將原本有限的專業知識，發展成高度成熟的無人機產業。

澤倫斯基持續出訪並推動無人機協議，尤其是在中東地區，因為波斯灣國家亟思借助烏克蘭的專業來因應伊朗的攻擊。