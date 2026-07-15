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歐盟主席訪基輔 宣布與烏克蘭達成無人機生產協議

中央社基輔15日綜合外電報導
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烏克蘭總統澤倫斯基（右）和歐盟委員會主席范德賴恩（左）15日在烏克蘭基輔舉行聯合...
烏克蘭總統澤倫斯基（右）和歐盟委員會主席范德賴恩（左）15日在烏克蘭基輔舉行聯合新聞發布會前交換文件。(歐新社)

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天表示，烏克蘭歐盟已達成一項「無人機協議」，將結合烏克蘭的專業技術與歐盟的工業產能，以展開聯合專案，並擴大生產規模。

路透報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）在烏國首都基輔舉辦的烏克蘭建國日活動致詞時表示：「我們需要結合彼此的優勢。這項協議將結合烏克蘭的創新能力與歐洲的工業規模。」

烏克蘭已與數個國家分別簽署類似協議，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上周在土耳其首都安卡拉舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會上又簽下3項協議，並稱協議總數已來到9個。

但今天這項協議是第一份旨在涵蓋歐盟各國與企業的協議。

范德賴恩對澤倫斯基說：「你們在無人機及反無人機系統操作上的知識極為獨特。」

她補充道：「我們必須共同加以運用，因為我們清楚歐洲在這個領域面臨的威脅，我們看到多個（歐盟）成員國發生入侵與警報事件。」

范德賴恩指出，歐盟能提供烏克蘭「龐大的科技與工業產能」以及「安全可靠的生產場所」等優勢。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，烏克蘭已將原本有限的專業知識，發展成高度成熟的無人機產業。

澤倫斯基持續出訪並推動無人機協議，尤其是在中東地區，因為波斯灣國家亟思借助烏克蘭的專業來因應伊朗的攻擊。

精華 FAQ

  • 雙方達成一項無人機協議，目標是把烏克蘭的實戰經驗與創新能力，結合歐盟的工業產能與科技資源，推動聯合專案並擴大生產規模。

  • 相較於烏克蘭先前與個別國家簽署的協議，這次是第一份涵蓋整個歐盟各國與企業的合作案，代表協作範圍更廣、產業動員能力也更強。

  • 她指出，歐洲面臨無人機威脅與入侵警報，烏克蘭又擁有獨特的無人機與反無人機操作知識，因此雙方必須共同運用彼此優勢來提升防護能力。

烏克蘭 歐盟 澤倫斯基

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