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日本遭梅雨鋒面與雙颱夾擊 九州豪雨警戒升級

中央社東京23日專電
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圖為6月3日在日本千葉縣，受到颱風「薔薇」的影響，岸邊掀起巨浪。(歐新社)
圖為6月3日在日本千葉縣，受到颱風「薔薇」的影響，岸邊掀起巨浪。(歐新社)

日本氣象廳表示，第8號颱風無花果今天上午正式生成，20日生成的第7號颱風米克拉則已發展為強烈颱風，預計26日接近沖繩，27日至28日進一步朝西日本、東日本移動，不排除影響關東地區。日本未來幾天將受到雙颱與梅雨鋒面影響，九州等西部地區須嚴防豪雨。

NHK、日本富士新聞網（FNN）報導，今天上午9時，位於馬里亞納群島北方海面的熱帶性低氣壓發展為輕颱無花果，以每小時約15公里速度向西移動。

日本氣象協會預估，颱風無花果將逐漸增強，並轉向偏北移動，預計27日前後接近伊豆群島及小笠原群島。不過，由於目前預報誤差範圍仍大，後續路徑仍有變數。另外，關東沿岸可能受颱風外圍湧浪影響，沿海地區須提高警覺。

另一方面，強颱米克拉正以每小時約10公里速度朝西北方向前進，預計26日前後接近沖繩，27日至28日前後可能接近日本西部及東部地區，關東地區也被納入可能受影響範圍。

受颱風外圍濕暖氣流與梅雨鋒面滯留影響，日本西部在颱風接近前便可能出現持續性豪雨。氣象廳指出，長崎縣及熊本縣明天可能形成「線狀降水帶」，須嚴防豪雨。

截至明天下午的24小時累積雨量，北九州局部可達300毫米，南九州及四國180毫米；明天下午至25日下午的24小時內，四國累積雨量上看300毫米，近畿地區200毫米，北九州150毫米，南九州120毫米。

氣象廳提醒，民眾應嚴防土石流、低窪地區淹水及河川泛濫。沖繩地區應在明天之前完成防颱準備，其他地區也應及早確認避難場所與避難路線。

橫濱國立大學副教授伊藤耕介指出，今年受聖嬰現象影響，較容易接連生成颱風，且颱風在海面發展時間較長，更容易增強為強烈颱風。

精華 FAQ

  • 日本目前同時受到第7號強颱米克拉、第8號輕颱無花果，以及滯留的梅雨鋒面影響，導致西部地區降雨風險明顯升高，豪雨警戒持續擴大。

  • 九州尤其是長崎、熊本等西部地區最需警戒，此外四國、近畿、沖繩與關東沿岸也可能受外圍降雨或湧浪影響，須注意淹水與土石流。

  • 氣象廳提醒民眾嚴防土石流、低窪地區淹水與河川泛濫，沖繩應盡快完成防颱準備，其他地區也要先確認避難場所與避難路線。

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