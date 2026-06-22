施凱爾宣布請辭將回歸家庭：2年前就任是畢生最自豪時刻

英國首相施凱爾22日在唐寧街10號門口發表聲明，宣布請辭。（歐新社）

英國衛報報導，英國首相施凱爾 22日稍早在唐寧街10號外宣布請辭，發表聲明說2年前就任首相是一生中最自豪的時刻，如今將回歸家庭。

施凱爾也回顧自己的政績表示：「英國的經濟變更強勁，發展速度超越其他國家。自執政以來，每月薪資增幅多於通膨。我們成功爭取到投資、落實基礎建設並結束緊縮政策，還使英國國民保健署（NHS）候診名單減少速度創下17年來最快，勞工和租屋者權益迎來一個世代以來最大幅度的改善。此外，我們實現自冷戰結束以來國防開支最大規模增幅。」

施凱爾近一步表示：「越境的偷渡小船數量減少、移民收容飯店陸續關閉，我們也保護年輕人不受社群媒體危害，並成功讓50萬名兒童脫離貧窮。英國也重建國際聲譽，再度捍衛得體、尊重與法治，也保障貿易協定、與烏克蘭並肩作戰、堅守價值觀，並重建英國與歐洲盟友的關係。這是工黨政府所承諾的改變，也是我們所奮鬥、實現的改變。」

施凱爾也感謝朋友和同事，以及唐寧街10號工作人員和公務員。他談及妻子時語帶哽咽，稱她是「後盾」。他說：「我離開這個國家最重要的工作崗位後，會花更多時間在最重要的工作上，那就是盡我所能成為最好的丈夫和父親。」

施凱爾成為英國近10年來第6位宣布請辭的首相。他請辭後，工黨將於7月9日開始開放黨內提名黨魁新人選，期限到7月16日。近期在英格蘭西北部梅克菲爾德選區（Makerfield）下院議員補選取得勝利的柏能被視為新黨魁熱門人選，他本人也表明有意參選。如果柏能沒有其他對手，最快會在7月17日成為新任工黨黨魁和首相。然而，天空新聞報導，前衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）的一名盟友說，斯特里廷計畫參選。