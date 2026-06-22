貨幣貶值、就業變差…背巨債出國留學？印度學生猶豫了

許多印度學生重思是否為了一圓留學夢想背負龐大債務。示意圖。(路透)

印度 幾年前超越中國，成為世界各地國際學生最大來源國，2025年有120萬印度學生在海外接受高等教育。不過，英國廣播公司(BBC)21日報導，貨幣貶值、美歐地區就業變差、簽證緊縮以及移民 打擊行動等因素，迫使許多印度學生重思是否為了一圓留學夢想背負龐大債務。

來自東印加爾克漢德省(Jharkhand)的29歲內容創作者普里亞(Pragati Priya)，今年9月將到羅馬一所大學攻讀全球經濟碩士，希望能在歐洲找到更好的工作。對未來充滿憧憬的同時，她也對自己是否做出正確決定感到猶豫，過去幾個月印度盧比對歐元等貨幣大量貶值，使得她為留學申請的貸款成本急速增加。

普里亞接受BBC電話訪問時說，近來煩惱到睡不著，「我不想背負一輩子也還不完的學貸」。她也說，當初選擇義大利是因為開銷比英、美兩國都更便宜。

她的處境正是成千上萬每年離開家鄉到歐洲、北美、澳洲等地大學深造的印度中產階級學生縮影。

印度海外留學諮詢機構「愛德威國際」(Edwise International)創辦人蘇克瓦尼(Sushil Sukhwan)說，過去兩年前往英國、美國的印度學生人數減少約20%，接下來可能還會下降10%到15%。

受到簽政規定趨於嚴格的影響，2025年2月到2026年2月之間，在美國的印度留學生入學人數減少約7%。

蘇克瓦尼說，過去一年盧比對美元貶值超過10%，許多印度留學生雖已繳了部分學費，現在也必須重新辦理貸款並籌措資金來支付接下來的學費。他表示，從2019年以來，盧比對幾個印度學生主要留學國家的貨幣，貶值幅度約在35%至47%之間。

對於許多國際學生來說，留學之後想要在職場階梯爭取更上一層樓，如今變得越來越難。

總部位於華府的「北美印度學生協會」(North America Association of Indian Students)創辦人考希克(Sudhanshu Kaushik)說，許多印度學生希望透過培訓找到專業工作，卻為了籌措學費而在零工經濟(gig economy)打工，很多人畢業之後變成全職從事零工經濟。

一名畢業後拿到工作許可證(EAD)且正在申請綠卡的已婚印度男子日前在社群媒體Reddit發文詢問說，在科技界上班突然遭到裁員，以目前美國就業環境來看已做好最糟糕的準備，想知道若回印度的話，兩個不會印度語的孩子就讀中學能否適應，帶著6000萬盧比存款回印度若沒工作能撐多久。不少印度網友回應表示，6000萬盧比存款比絕大多數印度家庭退休積蓄還多，兩個孩子如何適應新環境才是主要考量重點。