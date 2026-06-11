英國國防大臣突請辭 因國防投資金額太少槓上施凱爾

英國國防大臣希利（右）突然請辭，原因是他不滿英國首相施凱爾（左）和英國財政部未能讓未來10年國家的「國防投資計畫」獲得足夠資金、讓國軍能有充分資源。（路透）

英國國防大臣希利（John Healey）今天突然請辭，原因是他不滿英國首相施凱爾 和英國財政部 未能讓未來10年國家的「國防投資計畫」獲得足夠資金、讓國軍能有充分資源。

法新社報導，陷入困境的施凱爾（Keir Starmer）正承受強大政治壓力，1週後將舉行的英國國會1席補選結果可能引發工黨內採取行動將他換下，如今希利的請辭使他先受一擊。

攸關英國未來10年國防經費的「國防投資計畫」（Defence Investment Plan，DIP）受期待已久，定案經過延宕數月才出爐。但希利已表示，確定的金額遠低於原本要求。

施凱爾曾承諾將2027年起的英國國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的2.5%，並在下屆國會再提高到3%。

然而，根據希利今天在社群媒體平台X的個人帳號發布致施凱爾的辭職信，他寫道：「在當前威脅升高的時刻，您始終無法投入國家防衛所需的資源，財政部也一直不願配合。」

他並表示：「我已向您說明，本人無法接受一份DIP金額不能給予我們軍隊所需資源，我如今別無選擇只能遞出辭呈。」

施凱爾正面臨挑戰者來勢洶洶，英國國會梅克菲爾德（Makerfield）選區將在18日舉行下議院議員補選，參選的大曼徹斯特（Greater Manchester）市長柏南（Andy Burnham）已表示，若他當選進入國會後，工黨出現任何黨魁之爭，他都將參戰。