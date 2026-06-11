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英國國防大臣突請辭 因國防投資金額太少槓上施凱爾

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英國國防大臣突請辭 因國防投資金額太少槓上施凱爾

中央社倫敦11日綜合外電報導
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英國國防大臣希利（右）突然請辭，原因是他不滿英國首相施凱爾（左）和英國財政部未能...
英國國防大臣希利（右）突然請辭，原因是他不滿英國首相施凱爾（左）和英國財政部未能讓未來10年國家的「國防投資計畫」獲得足夠資金、讓國軍能有充分資源。（路透）

英國國防大臣希利（John Healey）今天突然請辭，原因是他不滿英國首相施凱爾和英國財政部未能讓未來10年國家的「國防投資計畫」獲得足夠資金、讓國軍能有充分資源。

法新社報導，陷入困境的施凱爾（Keir Starmer）正承受強大政治壓力，1週後將舉行的英國國會1席補選結果可能引發工黨內採取行動將他換下，如今希利的請辭使他先受一擊。

攸關英國未來10年國防經費的「國防投資計畫」（Defence Investment Plan，DIP）受期待已久，定案經過延宕數月才出爐。但希利已表示，確定的金額遠低於原本要求。

施凱爾曾承諾將2027年起的英國國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的2.5%，並在下屆國會再提高到3%。

然而，根據希利今天在社群媒體平台X的個人帳號發布致施凱爾的辭職信，他寫道：「在當前威脅升高的時刻，您始終無法投入國家防衛所需的資源，財政部也一直不願配合。」

他並表示：「我已向您說明，本人無法接受一份DIP金額不能給予我們軍隊所需資源，我如今別無選擇只能遞出辭呈。」

施凱爾正面臨挑戰者來勢洶洶，英國國會梅克菲爾德（Makerfield）選區將在18日舉行下議院議員補選，參選的大曼徹斯特（Greater Manchester）市長柏南（Andy Burnham）已表示，若他當選進入國會後，工黨出現任何黨魁之爭，他都將參戰。

精華 FAQ

  • 希利表示，他無法接受政府核定的國防投資計畫金額過低，認為這不足以支撐軍隊所需資源，因此選擇辭職，並把責任直接指向首相施凱爾與財政部。

  • 爭議核心在於未來十年的國防經費是否足夠。希利認為定案金額遠低於原先要求，無法應對當前升高的安全威脅，也難以支持英國軍力現代化與防衛需求。

  • 施凱爾不僅因國防大臣請辭受挫，還面臨即將到來的國會補選與黨內可能的領導權挑戰；若選情不利，工黨內部對他施壓甚至換人的聲音可能進一步升高。

財政部 施凱爾

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