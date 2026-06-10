阿曼外海油輪遇襲1傷2失蹤 疑遭美國飛彈擊中
海事官員表示，一艘油輪今天在阿曼外海疑似遭到美國飛彈攻擊，造成2名船員失蹤、1人受傷。
路透報導，英國海事安全公司安布雷（Ambrey）表示：「安布雷評估，這很可能是美方為封鎖伊朗港口而執行的行動所致。」
另一名海事安全消息人士也說，這艘船很可能是被美方飛彈擊中。
美軍中央司令部（CENTCOM）未立即回應置評請求。
根據英國海事貿易行動辦公室（UKMTO），一艘懸掛帛琉國旗的化學品／油品運輸船在阿曼蘇哈爾港（Sohar）東北方20海里處通報輪機艙起火。
英國海事風險管理集團Vanguard表示，被擊中的船隻為塞特貝羅號（Settebello），阿曼海軍已回應該船發出的求救訊號。
根據船舶追蹤平台MarineTraffic，該油輪載有部分貨物，最後顯示位置是在阿曼外海，日期為本月1日。
資料庫中列出的船舶營運商在印度，路透未能聯繫上對方請求評論。
在伊朗大幅限制全球主要油氣運輸航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運後，美國4月13日開始封鎖與伊朗有關的航運。
美軍中央司令部8日表示，美軍已使7艘不配合的船隻失去航行能力，引導134艘願配合的船舶改道，允許42艘人道援助船通過。
目前尚無這些行動造成人員死亡的消息。
海事官員表示，該油輪疑似遭攻擊後，船上共有2名船員失蹤、1名船員受傷，目前尚未傳出死亡消息，救援與後續調查仍在進行。 英國海事安全公司安布雷與另一名海事安全消息人士都研判，事件很可能與美方封鎖伊朗港口的行動有關，因此推測是美國飛彈所致。 美軍中央司令部尚未立即回應，UKMTO則通報船艙起火，阿曼海軍已對求救訊號作出反應，並協助處理這艘受損船隻。
精華 FAQ
海事官員表示，該油輪疑似遭攻擊後，船上共有2名船員失蹤、1名船員受傷，目前尚未傳出死亡消息，救援與後續調查仍在進行。
英國海事安全公司安布雷與另一名海事安全消息人士都研判，事件很可能與美方封鎖伊朗港口的行動有關，因此推測是美國飛彈所致。
美軍中央司令部尚未立即回應，UKMTO則通報船艙起火，阿曼海軍已對求救訊號作出反應，並協助處理這艘受損船隻。
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