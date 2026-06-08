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日本首座安倍晉三銅像長野縣揭幕 遺孀安倍昭惠出席

中央社東京8日專電
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前日本首相安倍晉三夫人安倍昭惠一行約70多人今年5月9日拜訪高雄市鳳山區紅毛港保...
前日本首相安倍晉三夫人安倍昭惠一行約70多人今年5月9日拜訪高雄市鳳山區紅毛港保安堂，眾人陸續向安倍晉三銅像獻花致意。中央社

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：日本國內首座安倍晉三銅像在長野縣阿南町正式揭幕。
  • 重點二：銅像由民間募資興建，重現安倍街頭演說的經典姿態。
  • 重點三：安倍昭惠出席致詞，台灣則早於2022年設立首座銅像。

日本前首相安倍晉三銅像今天在長野縣阿南町正式揭幕，為日本國內首座安倍銅像。安倍遺孀安倍昭惠、參議員石平等人出席儀式，日本首相高市早苗也透過賀電表示，「將繼承安倍前首相的遺志，竭盡全力工作，以此表達他的恩情」。

產經新聞報導，這座銅像設置於當地「安倍神像神社」旁，高約1.8公尺，幾乎與真人等身大小。銅像立於1公尺高的基座上，左手持麥克風、右手握拳向前伸出，重現安倍生前在選舉期間發表街頭演說的經典姿態。

安倍銅像雖已在台灣設立，但在日本國內尚屬首次。此次由當地民間人士成立實行委員會，並透過群眾募資籌措建造經費。實行委員會會長宮島久男表示，「感謝各界支持，才能順利完成銅像建立」。

揭幕儀式結束後，安倍昭惠感慨表示，「丈夫生前經常說，沒有地方發展，日本就無法進步。我很高興能從這片土地開創新的未來，也希望今後能繼續為他播下的種子澆水施肥，傳承他的遺志」。

台灣早於2022年便已設立安倍晉三紀念銅像，也是第一座安倍晉三銅像。

位於高雄市鳳山區的紅毛港保安堂因與日本關係深厚，在安倍遇刺身亡後規劃曾設立追思會場供民眾追思，並於2022年9月揭幕安倍銅像及刻有其生前題字「台灣加油」的紀念石碑。該銅像由雕塑家周瑞明與葉金城共同創作，成為台灣民間追思安倍的重要象徵。

精華 FAQ

  • 銅像設在長野縣阿南町、位於安倍神像神社旁，今天正式揭幕。它是日本國內第一座安倍晉三銅像，象徵地方對其政治遺志的紀念與延續。

  • 銅像約1.8公尺高，立於1公尺基座上，幾乎等身大小。左手持麥克風、右手握拳前伸，重現安倍生前選舉街頭演說的經典姿態。

  • 台灣早在2022年就於高雄市鳳山區紅毛港保安堂設立安倍紀念銅像，並立有題字「台灣加油」石碑，成為全球最早的安倍銅像之一。

安倍 日本 高市早苗

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