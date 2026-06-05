普亭排除近期會晤澤倫斯基 強調俄軍持續推進戰事

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，左）5日指出，近期內不會與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）會面。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）今天指出，近期內不會與烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）會面。就在前一天，澤倫斯基呼籲兩國領導人直接會談，結束這場持續4年多的戰爭。

法新社報導，普亭在家鄉聖彼得堡（Saint Petersburg）舉行的經濟論壇上表示，在和平協議條件尚未談妥前，他認為與澤倫斯基會面「毫無意義」。這番言論引發烏克蘭批評，稱這位俄羅斯領導人「軟弱」且「再次選擇戰爭」。

普亭強調，俄軍將持續推進軍事行動，直到所有戰爭目標完全達成為止。

俄羅斯要求掌控烏東的頓巴斯（Donbas）地區，並對烏克蘭施加廣泛的政治與軍事限制，然而烏克蘭及盟友認為這些條件形同投降，因此予以拒絕。

儘管烏俄在美國斡旋下進行和平談判，雙方至今仍未能拉近立場。

澤倫斯基昨天罕見直接向普亭喊話：「烏克蘭提議，透過你我之間的直接接觸來結束這場戰爭，我提議舉行會談。我建議為這場會面訂定明確日期。」

然而，普亭今天明確拒絕。他表示：「我看不出會面的意義。對烏克蘭而言，唯一有意義的就是阻止我軍推進，僅此而已。而我們需要的是協議…讓專家們先工作，擬定一些方案之後，我們再見面。」

在普亭拒絕後，澤倫斯基說：「不幸的是，俄方再次選擇了戰爭，所有人都聽到今天的回應。這是一個軟弱的回應。他根本不想結束戰爭。」

澤倫斯基的提議獲得多位盟友支持，包括美國總統川普與法國總統馬克宏。

澤倫斯基預計7日在倫敦與馬克宏、英國首相施凱爾以及德國總理梅爾茨會面，希望為終結戰爭的努力注入新動能。