以色列軍方對德黑蘭發動新一波攻擊

以色列軍方25日對德黑蘭發動新一波攻擊。（路透）

紐約時報報導，就在川普總統接受巴基斯坦居間為伊朗 戰爭斡旋和平之際，以色列軍方25日對德黑蘭發動新一波攻擊。伊朗半官方媒體「梅爾通訊社」(Mehr News Agency)報導，伊朗軍方25日表示，已對美軍航空母艦「林肯號」(USS Abraham Lincoln)發射巡弋飛彈。

以色列國防部25日發表聲明說，國防部長卡茲(Israel Katz)、以色列國防軍(IDF)參謀總長薩米爾(Eyal Zamir)批准對伊朗及黎巴嫩境內新增目標的攻擊行動。

聲明指出，2月28日戰爭爆發以來，以色列軍方已對伊朗全境發射1萬5000多枚飛彈，是2025年6月對伊戰爭12天期間發射數量的4倍多。

以色列軍方在25日中午過後宣布，已完成針對伊朗政府位於德黑蘭的基礎設施新一波攻擊。以軍戰機24日轟炸位於伊斯法罕(Isfahan)的伊朗生產工業，包括外傳負責幫伊朗海軍研發潛艇與支援系統的設施。

川普24日表示，伊朗對「林肯號」發射百餘枚飛彈，不過「每一枚都被擊落」。

伊朗戰火持續的同時，美國與伊拉克 的關係也出現緊張。

伊拉克軍方發言人說，伊拉克總理指示外交部召見美國駐巴格達大使館臨時代辦，遞交一份「措辭強烈的抗議信函」。

伊拉克總理蘇達尼(Mohammed Shia al-Sudani)的社群媒體 帳號貼出軍方發言人的聲明。

阿拉伯聯合大公國表示，防空系統25日攔截9架無人機的侵襲。

另一方面，以色列軍方表示，24日晚間襲擊黎巴嫩境內多個民兵組織真主黨(Hezbollah)目標，包括首都貝魯特郊區的一個指揮中心以及幾座加油站。