威科夫接受專訪透露 奉川普指示會晤伊朗前王儲

福斯新聞21日播出美國特使威科夫的專訪，他透露已奉川普 總統指示會晤伊朗 前王儲芮沙．巴勒維，而川普也好奇德黑蘭面對華府 逼其達成核協議而進行的軍事部署，為何尚未屈服。

威科夫（Steve Witkoff）在福斯新聞（Fox News）的節目中說，美國總統川普（Donald Trump）對於伊朗立場感到「好奇」，因為他先前已經警告，德黑蘭當局若不達成協議將面臨嚴重後果。

威科夫表示：「他好奇他們為什麼還沒有…我不想用『屈服』這個詞，但為何他們尚未屈服。」

他更在專訪證實，已經跟流亡海外的伊朗前王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）會面過。

從1979年伊斯蘭革命推翻伊朗王室之後，芮沙．巴勒維就未曾回到祖國。

威科夫指出，「我是奉總統指示去見他的」，但未提及更多細節。

川普先前表態政權更迭對伊朗最有利後，芮沙．巴勒維大約一周之前於德國慕尼黑一場集會上表示：「我今天來到這裡，是為了確保伊朗轉型，邁向世俗和民主的未來。」

威科夫專訪內容播出之前，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）聲稱，德黑蘭當局與華府達成協議的草案將在幾天內準備就緒。

在阿曼斡旋下，美國與伊朗近日於瑞士日內瓦重啟談判，盼能避免發生軍事衝突，美軍已部署航艦、戰機及各種武器到中東地區。

西方國家指控伊朗企圖研發核武，但德黑蘭當局始終否認，並強調有權發展民用核能。

伊朗也希望透過談判解除國際制裁，這些制裁對於國內經濟造成重大拖累，且在去年12月引發一波反政府示威活動。