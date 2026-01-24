烏代表：俄國飛彈不僅擊中我們人民 也擊中談判桌

我的頻道

中央社基輔24日綜合外電報導
烏克蘭外交部長西比哈。(美聯社資料照)
烏克蘭外交部長西比哈。(美聯社資料照)

俄烏戰爭爆發將近4年之際，烏克蘭、美國和俄羅斯代表在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比召開的終戰會談今天邁入第2天，但俄軍仍於夜間發動致命襲擊，基輔當局譴責這形同轟炸談判桌。

法新社報導，烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）在社群媒體X平台發文寫道：「為和平付出努力？在阿聯舉行三方會談？外交？對烏克蘭人而言，這不過又是一個經歷俄羅斯恐怖行徑的夜晚。」

西比哈表示，當烏美俄三國代表團在阿布達比會面，以推動美國領導的和平進程，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）卻冷酷地下令對烏克蘭發動大規模飛彈攻勢，「他的飛彈不僅擊中我們的人民，也擊中談判桌」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，俄軍於夜間發射「超過370架攻擊無人機和21枚各式飛彈」。

美聯社報導，俄羅斯這波攻勢至少導致烏克蘭1人喪命、31人受傷。

烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）的發言人證實，今天的第2輪三方會談已結束。俄羅斯官媒也報導，俄國代表團已返回下榻飯店。

烏克蘭、美國與俄羅斯官員昨天在阿聯展開安全會談，這是俄烏戰爭自2022年爆發以來，首次在美國介入下舉行的三方會面。

根據澤倫斯基，烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）領土議題目前是美烏之間最後一項尚待處理的問題。

