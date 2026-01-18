指控波蘭仇俄情緒高漲 俄羅斯警告公民勿前往波蘭

我的頻道

中央社華沙16日專電
駐守在俄波邊界的一名波蘭士兵。(美聯社)

俄羅斯政府今日對公民發布正式旅遊警示，表示波蘭國內仇俄情緒已達危險程度，俄國公民在當地可能面臨歧視、騷擾甚至是政治迫害。

根據俄羅斯外交部發布的聲明，莫斯科指責波蘭當局「系統性地營造反俄氛圍」，導致俄羅斯公民在波蘭的合法權益無法得到保障。

俄方聲稱，近期發生的俄籍考古學家維克多·瓦霍涅夫（Viktor Vakhoneev）遭波蘭逮捕並面臨引渡至烏克蘭一案，正是波蘭政治迫害的具體例證。

聲明警告，目前在波蘭境內的俄國人應保持高度警覺，避免前往公共集會場所。

對此，波蘭外交部隨即發表聲明反駁，指責莫斯科的指控是「荒謬的政治宣傳」。並表示波蘭是法治國家，所有外籍人士只要遵守法律，其人身安全均受保障。

根據波蘭外交部副部長謝伊納（Andrzej Szejna）以及波蘭國際事務學院（PISM）專家的共同分析指出，俄國此舉是為了報復波蘭近期強化邊境管控，以及在國際社會積極推動對俄制裁的立場。

這起旅遊警示發布之際，波蘭正進一步收緊對俄羅斯與白俄羅斯公民的簽證政策，並持續加固東部邊境圍欄。莫斯科試圖透過這種方式，將波蘭形塑為「非法治與不友善」的國家，藉此在國際輿論中進行認知作戰。

