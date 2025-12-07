內唐亞胡：加薩停火將進入第2階段 本月再會川普

以色列總理內唐亞胡7日在耶路撒冷，出席與德國總理梅爾茨的共同記者會。歐新社

以色列 總理內唐亞胡7日說，他預料美國支持的加薩 停火計畫很快將進入第二階段，還說本月稍晚將又一次會晤美國總統川普，討論中東的「和平機會」。

法新社7日報導，川普的加薩計畫分為多個階段，分別是以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 休兵、以軍撤出加薩並在加薩建立新的治理機構，最後重建加薩遭以軍報復作戰重創的廣大地區。根據10月10日生效的停火協議條款，巴勒斯坦武裝分子承諾釋放以色列生還人質和人質遺體共47人。目前除了一名以色列警察的遺體，均已獲釋。

內唐亞胡與訪以的德國總理梅爾茨會晤後，在聯合記者會上說，兩人已討論如何結束哈瑪斯在加薩的統治，「我們已完成第一部分。接著我們預料很快將進入第二階段，這將更困難」。內唐亞胡並說，第二階段旨在實現哈瑪斯解除武裝和加薩非軍事化。

內唐亞胡說，之後還有第三階段，即對加薩「去極端化」，「有些人認為這不可能。但德國做到，日本做到，波灣國家也做到，加薩也能做到。

加薩停火協議簽署兩個月以來仍十分脆弱，雙方都曾指責對方違約。

另據埃及媒體「金字塔報」報導，哈瑪斯談判代表兼領袖哈亞6日聲明，只要以色列結束對加薩的占領，「我們的武器將交由國家來管轄」，並強調此處「國家」意指主權獨立的巴勒斯坦國。

哈亞也說，哈瑪斯接受聯合國在加薩部署國際維穩部隊，以監督巴勒斯坦國的邊界並確保各方遵守加薩停火協議。哈瑪斯並同意成立一個技術官僚機構來管理加薩的日常運作，並重申哈瑪斯不堅持在加薩掌權。