烏克蘭表揚戰地記者 遇害羅什奇娜獲國家榮譽勳章

圖為2024年10月11日民眾參加在基輔舉行的紀念會，手持遭俄囚禁酷刑致死的烏克蘭女記者羅什奇娜的肖像。（路透）

今天是烏克蘭 記者日，烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）宣布，將追授在俄羅斯 羈押期間不幸身亡的女記者羅什奇娜（Viktoriia Roshchyna）國家最高榮譽勳章，以表彰她在戰地報導中的英勇貢獻。

官方指出，羅什奇娜的遺體正在進行全面基因鑑定，待確認後將依法公告，屆時將一併公布授勳細節。

除羅什奇娜外，政府也頒授各級勳章給30多名在前線工作、或受影響地區的媒體工作者，包括記者、編輯、攝影師等。

根據總統府公布的文件，來自路透的攝影記者柯爾迪（Ivan Liubysh-Kirdey）獲頒二等功績勳章。他於2023年8月在東部城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）採訪時，入住的飯店遭俄軍空襲，導致他重傷昏迷長達40天，同團的英國籍安全顧問伊凡斯（Ryan Evans）則不幸罹難。另有至少4名媒體人員獲頒三等功績勳章。

被追授最高榮譽的羅什奇娜曾任「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）記者，俄烏戰爭爆發以來，她多次深入俄軍占領區，採訪曾遭拘留的平民，揭露俄方設置的羈押設施與參與者。

根據法國巴黎的非營利媒體組織「禁忌故事」（Forbidden Stories）資訊，羅什奇娜在2022年與2023年間兩度被俄軍逮捕，自2023年8月起失聯，當時才26歲，直至同年10月證實死訊，遺體於今年2月透過戰俘遺體交換交還烏方。她遺體上顯示多處地方出血，胸骨碎裂、頸部有傷痕，更有部分器官被摘除，似乎用來掩飾死因。

羅什奇娜生前調查俄軍在占領區內對平民施以酷刑、強迫失蹤等侵害行為。她去世後，「禁忌故事」啟動「維多利亞計畫」（Viktoriia Project），聯合13家國際媒體重建她的失蹤經過，並延續其未完成的調查。

根據報導，該計畫已辨識出約1萬6000名被強迫失蹤的受害者。禁忌故事指出，自2014年至2024年4月底，共有112名烏克蘭記者遭逮捕或拘禁，目前仍有約30人下落不明或遭羈押。無國界記者組織統計，自2022年俄烏戰爭全面爆發以來，已有近150名記者遇害、受傷、被捕或失蹤。