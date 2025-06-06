梅爾茨訪白宮身段柔軟 川普稱俄烏戰現況如小孩打架

川普總統（右）5日在白宮橢圓形辦公室會見德國總理梅爾茨（左）。美聯社

美國總統川普 及德國 總理梅爾茨5日在白宮召開記者會，會中川普形容俄烏戰爭現況如「小孩打架」，迴避對俄羅斯 侵略的直接譴責。梅爾茲則展柔軟身段，稱川普是結束戰爭的關鍵人物，同時強調德國堅定支持烏克蘭的立場。

德國新任總理梅爾茨（Friedrich Merz）就任後首度訪美，與川普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室接受記者提問，氣氛熱絡。

梅爾茨發言時首先放低姿態，表示德國永遠不會忘記在歷史上「欠美國很多」，6月6日為諾曼第登陸、美國在歐洲終結戰爭的紀念日（D-Day），也象徵德國從納粹政權中被解放；如今的另一場戰爭是否能結束，也掌握在川普手中。

他指出，擁有德國血統的川普為德美關係打下良好合作基礎，並致贈一份裝裱在金色相框中的川普祖父弗里德里希‧川普（Friedrich Trump）德國出生證明複本，作為訪問白宮的禮物。

川普致詞歡迎梅爾茨時則表示，兩人都漂亮的贏得選舉，擁有民意授權。他說，他領導的美國政府喜歡修補並把事情整理得井井有條，「就像德國人一樣」，並開玩笑稱讚梅爾茨的「英語說得比德語好」。

記者多聚焦對川普提問，被問及俄烏戰爭時，川普未正面譴責俄羅斯侵略，僅以「小孩打架」比喻戰爭現況。

川普透露，在昨天長達2個多小時與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的通話中，他告訴普亭，「有時你會在公園中看到兩個小孩瘋狂打架，他們互相憎恨，就算你試圖把他們拉開他們也不想，所以有時你最好讓他們再打一會兒再說。」

當記者追問梅爾茨是否同意川普將戰爭現況比喻為「小孩打架」，他未正面回應，僅表示戰爭造成無數兒童被綁架至俄羅斯，形容這是一場已持續3年半的「可怕悲劇」，歐美皆有採取行動終結戰火的責任。

梅爾茨強調，訪美前夕他已向川普表達，川普是真正能結束俄烏戰爭的「關鍵人物」，建議他可以透過向俄羅斯施壓來實現此目標，德方將進一步與美方討論歐美如何合作，尋找具體解方。

會中，川普也聲稱美國對烏克蘭的援助「遠高於歐洲」、是他拍板終結「北溪二號管線」（Nord Stream 2）等。

明鏡周刊（Der Spiegel）針對川普談話第一時間事實查核，根據基爾世界經濟研究所（IfW）統計，截至2025年2月底，美國對烏援助約1150億歐元（約1310億美元），歐洲則已提供1380億歐元，另承諾追加970億歐元，德國與波蘭光難民安置支出就達660億歐元，與川普說法相反。

川普另宣稱「他就是終結北溪二號管線的那個人」，事實上這條俄羅斯向德國輸送天然氣的管線，完工後從未投入運作。2022年因俄羅斯入侵烏克蘭，德國政府決議不發放營運許可，目前也沒有啟動的打算。

儘管川普發表可能與事實有出入的言論，梅爾茨全程未予以澄清或否認。會後他接受德媒採訪時表示，雖記者會中未觸及，但兩人也已就關稅議題與貿易合作進行討論，但未進一步對德媒透露任何細節。