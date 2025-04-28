我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨不配合掃蕩 川普令1個月內清查「庇護轄區」

金屬探測設備故障 紐約市警校園安檢停擺緊急採購

普亭突宣布俄烏停火3天 克宮：準備好不設前提展開和談

編譯茅毅、編譯中心／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00

路透報導，克里姆林宮28日宣布，5月8-11日的國定假日期間將暫時停火，但烏克蘭若不照規矩，俄羅斯將予以回擊。克宮並表示，俄羅斯再次準備好在不設前提的情況下展開和平談判。

克里姆林宮28日表示，俄羅斯總統普亭已下令俄軍在烏克蘭戰場停火3天，時間自5月8日至10日，時值俄國年度的「勝利日」。

克宮28日說，「基於人道考量，俄方現在宣布，在勝利日80周年期間停戰」，所有戰爭行為將停止。

勝利日旨在慶祝俄國前身蘇聯二戰擊敗納粹德國。俄國官媒塔斯社（TASS）2月報導，中國大陸國家主席習近平已接受俄方邀請，5月將訪俄出席勝利日慶祝活動。

先前已有專家學者預測，俄烏戰爭停火的時程有可能配合俄國5月9日二戰勝利日的到來。

普亭4月中旬時曾單方面宣布復活節停火30小時，烏克蘭軍方配合休兵，下令前線全面停止攻擊。不過，普亭聲明發出後幾小時內，俄軍依舊對烏克蘭首都基輔及多個地區發動空襲，烏克蘭空軍及總統澤倫斯基均證實，引發對停戰宣言的質疑。

美國總統川普26日在梵蒂岡與烏克蘭總統澤倫斯基短暫碰面，他27日表示希望能在兩周以內敲定俄烏停戰，且俄羅斯總統普亭應「停止攻擊烏克蘭」並簽署和平協議。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

台灣25歲女沖繩駕車肇事 駐日美軍人員受傷、左大腿骨折

延伸閱讀

川普要普亭別再對烏克蘭開火 盼2周內敲定停戰

川普要普亭別再對烏克蘭開火 盼2周內敲定停戰
川普讚澤倫斯基「變冷靜」 魯比歐：1周內決定是否退出俄烏斡旋

川普讚澤倫斯基「變冷靜」 魯比歐：1周內決定是否退出俄烏斡旋
魯比歐：可能來到俄烏協議達成「非常關鍵一周」

魯比歐：可能來到俄烏協議達成「非常關鍵一周」
告別教宗／川普訪義忙外交 與澤倫斯基教堂對談最吸睛

告別教宗／川普訪義忙外交 與澤倫斯基教堂對談最吸睛

熱門新聞

26歲女性長途貨車司機「Kana」希望打破職場刻板印象，也為物流業注入年輕能量。（取材自YouTube）

26歲、146公分日女開貨車當物流司機 兼營YT分享工作日常

2025-04-23 02:00
哥倫比亞總統裴卓。(美聯社)

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

2025-04-22 17:15
哥倫比亞一處教堂信眾聲稱目睹聖母雕像「流淚」的奇蹟畫面。(圖／取自X@Agapao_X)

教宗方濟各辭世前聖母像「哭了」 網路瘋傳驚奇畫面

2025-04-21 20:58
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲，全世界信徒哀悼紀念。(美聯社)

梵蒂岡公布方濟各遺囑 要求銘文只刻1行字

2025-04-21 20:21
CIA數位創新副主任的21歲兒子格洛斯疑加入俄軍與烏克蘭作戰。(取自Instagram)

反美到投奔俄軍 CIA副主任之子為俄打仗 戰死烏克蘭前線

2025-04-26 09:43
加拿大溫哥華市26日晚一輛汽車衝撞參加菲律賓節的民眾，至少9死多傷。(新華社)

鄰近大選 加拿大汽車衝撞菲律賓節慶群眾 9死數十傷

2025-04-27 09:40

超人氣

更多 >
美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走
再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅
南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現
全美這十州炒房獲利驚人 榜首平均獲利逾16萬元

全美這十州炒房獲利驚人 榜首平均獲利逾16萬元