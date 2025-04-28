普亭突宣布俄烏停火3天 克宮：準備好不設前提展開和談

路透報導，克里姆林宮28日宣布，5月8-11日的國定假日期間將暫時停火，但烏克蘭 若不照規矩，俄羅斯 將予以回擊。克宮並表示，俄羅斯再次準備好在不設前提的情況下展開和平談判。

克里姆林宮28日表示，俄羅斯總統普亭已下令俄軍在烏克蘭戰場停火3天，時間自5月8日至10日，時值俄國年度的「勝利日」。

克宮28日說，「基於人道考量，俄方現在宣布，在勝利日80周年期間停戰」，所有戰爭行為將停止。

勝利日旨在慶祝俄國前身蘇聯二戰擊敗納粹德國。俄國官媒塔斯社（TASS）2月報導，中國大陸國家主席習近平已接受俄方邀請，5月將訪俄出席勝利日慶祝活動。

先前已有專家學者預測，俄烏戰爭停火的時程有可能配合俄國5月9日二戰勝利日的到來。

普亭4月中旬時曾單方面宣布復活節停火30小時，烏克蘭軍方配合休兵，下令前線全面停止攻擊。不過，普亭聲明發出後幾小時內，俄軍依舊對烏克蘭首都基輔及多個地區發動空襲，烏克蘭空軍及總統澤倫斯基 均證實，引發對停戰宣言的質疑。

美國總統川普26日在梵蒂岡與烏克蘭總統澤倫斯基短暫碰面，他27日表示希望能在兩周以內敲定俄烏停戰，且俄羅斯總統普亭應「停止攻擊烏克蘭」並簽署和平協議。