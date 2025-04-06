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日本醫療直升機外海失聯 尋獲機上6人、86歲患者亡

中央社東京6日專電
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日本一架醫療直升機下午原定從長崎縣對馬市飛往福岡市，進行醫療轉送，但在飛行途中失聯，隨後在海面上發現蹤跡。截至晚間，機上6人全部被尋獲，3人被救起時處於心肺停止狀態，當中86歲女患者送醫後宣告不治。

影片來源：YouTube@スポーツニュース

另外，有意識的3人，已被送往醫院治療。

TNC西日本電視台等多家日媒報導，根據第7管區海上保安本部，被救起的6人中，66歲機長、維修技師，以及28歲的女護理師均有意識，但是34歲男醫師、86歲女病患，以及陪同的68歲病患家屬，在晚間7時左右被救起時處於心肺停止狀態。其中，86歲女患者在晚間8時47分被確認死亡。

這架飛機於下午1時30分從對馬機場起飛，原定於下午2時20分抵達福岡市的福岡和白醫院，但途中失聯，下午5時過後，被發現翻覆於壹岐島東北方約27公里海面。

福岡和白醫院，以及負責營運直升機的佐賀航空晚間召開記者會表示，這架直升機製造於2008年，總飛行時數約為3000小時，平時停放在醫院的屋頂平台。事故原因目前不明，院方表示將暫停使用直升機進行急救轉送。

佐賀航空指出，直升機每天都會接受檢查，4日才剛完成定期保養，當時沒有發現異常。至於機組人員，佐賀航空表示他們健康上沒有特殊問題，今天都是正常執勤，負責駕駛的機師有超過30年飛行機驗。

值得注意的是，佐賀航空去年7月曾發生過死亡事故，一架直升機在福岡縣柳川市墜毀，造成機師等2人死亡。

福岡和白醫院表示，醫院從15年前就開始委託佐賀航空進行醫療轉送，但由於去年的墜機事故和機體維修等原因，曾一度中止，並在去年11月恢復。

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