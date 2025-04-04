聯合國援助組織：加薩兒童是現代史上最大斷肢群體

以色列 在以哈戰爭中對巴勒斯坦 人民的步步進逼，已受到國際社會眾多譴責，而這場戰爭中最令人震驚的景象是多名兒童因以色列的轟炸而失去肢體。聯合國人道援助組織日前指出，加薩 兒童是現代史上最大的斷肢群體。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，據加薩地區兩位復健計畫專家羅齊（Jamal al-Rozzi）和曼蘇爾（Hussein ِAbu Mansour）向媒體記者透露，在過去一年內，加薩已有約3000至4000名兒童因以色列的空襲轟炸而被迫接受截肢治療。

巴勒斯坦醫療援助組織（MAP）殘障計畫負責人賽義夫（Loay Abu Saif）稱，過去兩個月實施的停火協議，雖然讓援助機構有機會向加薩運送更多義肢、輪椅、拐杖和其他殘障用設備，但數量僅能滿足總需求的20%左右。

巴勒斯坦難民行動組織（MAP）成員沙拉比（Mahmoud Shalabi）說，現在加薩急需輪椅等殘障設備，光在加薩北部，每天新產生需要輪椅的傷者就有50到60人。

然而，以色列不但在3月2日下令關閉加薩關卡，禁止援助物資進入加薩，並在3月18日恢復對加薩地區的軍事行動，短短10天內，又有300多名兒童喪命，還有600多名兒童受傷。

報導指出，由於受傷人數遠超過有限的醫療補給量，孩子們除必須承受身體的疼痛外，還必須面對失去肢體的心理痛苦，和其他因壓力造成的身心疾病。

賽義夫對記者舉例稱，一名7歲加薩女童希拉（Sila）的家在去年底遭遇空襲，她的父母和姊妹全數喪生，希拉的右腿則被嚴重燒傷。治療一個月後，希拉的燒傷病情幾乎未見起色，常因極度痛苦而尖叫，最後醫生對她膝蓋以下的腿部進行了截肢。

賽義夫搖頭說：「我盡我所能想讓她開心起來。但事實是很難讓她展現笑容。痛就是痛，腿沒了就是沒了。家人也都看不到了。」

另一名11歲女童雷姆（Reem）也是在某次逃難時遇到空襲而失去一隻手臂，此後再也無法自如地自行穿衣服或綁頭髮。雷姆的母親說，有時候雷姆衣服穿不上時會暴怒並毆打妹妹。有時候，雷姆還會把自己隔離起來，不願與人交談，或在遠處默默地看著其他孩子玩耍。

雷姆的母親說，有一次大家聊天談到吃肉時，雷姆脫口而出說：「把我像宰羊一樣殺了吧。」雷姆說她很想死。

還有一名從大腿截肢的13歲男孩莫斯（Moath），在從加薩北部的家被以色列要求往南部逃，後來南部受到攻擊，又逃向北部回到家鄉賈巴利亞（Jabaliya），但因為家園已被摧毀殆盡，大家都住在廢墟旁的帳篷內。

莫斯的父親說，由於截肢的身心壓力，加上帳篷居住條件惡劣，莫斯始終無法安穩地入睡，心理狀況不斷地惡化。且莫斯拄著拐杖在廢墟中行走十分困難。後來還因為併發症，醫生只能截去他的更多腿部幾乎到臀部。

莫斯的父親說他看到兒子的樣子非常難過，但他完全無能為力，沒有任何辦法可以幫助兒子脫離痛苦。

一位去年透過秘密管道從加薩逃至開羅的巴勒斯坦人，今年2月接受中央社訪問時也曾表示，加薩地區現在有超過10萬人都是「肢體不全」，加上許多在抵抗襲擊時喪偶的寡婦，這對將來加薩重建後的個人謀生能力，都是一個非常大的挑戰。