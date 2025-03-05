挪威47位經濟專家聯署 呼籲政府增加支持烏克蘭

挪威47位經濟學者與專家2日登報聯署，呼籲挪威政府不要拘泥於挪威的財政規則，而應該要投注更大量的資源去支持烏克蘭 。

聯署的發起人是曾任挪威石油 基金（或稱「挪威政府全球養老基金」）董事長的經濟學家克艾爾（Knut N. Kjær），參與聯署的46人中有許多是挪威與國際知名大學的經濟學教授、主要銀行的負責人等學者專家。

刊登在挪威大報晚郵報（Aftenposten）的聯署信中表示，給烏克蘭對抗俄羅斯 所需要的資源，就是挪威制定財政規則的初衷。

這47位經濟學者與專家聯署，要求挪威政府大幅增加對烏克蘭的援助。信中表示，這些聯署人的政治立場或許不盡相同，但他們都共同支持基本的民主價值，而烏克蘭正為了這些價值努力奮戰。

聯署信中提到，若俄羅斯的攻擊不被阻止，則自由與民主的存在將會受到嚴重威脅，而受威脅的不只是烏克蘭，而是整個歐洲，包括挪威。

聯署信也表示，挪威因為經濟實力在歐洲有特殊地位。根據挪威經濟部的統計，在俄羅斯侵略烏克蘭之後，挪威因為天然氣市場的改變因此多出1兆2700億挪威克朗（約1163億美元）的收入，這些收入大部分來自歐洲鄰國，聯署人認為這些錢應該用來幫助烏克蘭的手足。

聯署人認為，挪威需要大幅增加支援烏克蘭，這可能會違反挪威的財政規則，但是這樣的支援並不違背財政規則制定的初衷。相反的，幫助提供烏克蘭對抗強權才是挪威財政規則的精神─留給未來子孫一個美好生活環境。

聯署信中呼籲挪威國會與挪威政府增加對烏克蘭的援助。

挪威最大的商業報紙E24在聯署信刊登後，訪問幾位聯署人。克艾爾表示，目前歐洲面臨一個很特別的狀況，不清楚美國是否會繼續支持烏克蘭與歐洲，他認為歐洲面臨的威脅是希特勒政權以後第一次類似的危機。

另一位聯署人表示，若美國撤除對烏克蘭的支持，挪威就真的必須超越財政規則去支持烏克蘭。他舉例，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，挪威曾經繞道財政規則，做出因應社會需求的調整。他說，彼時沒有人會說這是不可能的事。

挪威財政部長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）2月曾接受挪威廣播公司（NRK）訪問時表示，不應該忽略財政規則，他表示，挪威可以支援烏克蘭，但不會超越現有法規去幫助烏克蘭。

挪威的財政規則規定，挪威政府只能使用石油基金預計實質回報的3%，不得超過，以維持財政穩定。

自2022年到2024年為止，挪威政府對烏克蘭的援助金額一共是568億挪威克朗（約52億美元），2025年追加350億挪威克朗（約32億美元）。

挪威對烏克蘭的援助不力，使得瑞典每日新聞報（DN）主編與丹麥政治報（Politiken）在今年2月27日投書挪威晚郵報，批評挪威因為俄烏戰爭賺取大量收入，卻不將盈餘回饋給烏克蘭而獨善其身，是可悲並且該受譴責的。

投書也大力批評曾擔任北約秘書長的挪威財政部長史托騰柏格換了位子就換了腦袋。