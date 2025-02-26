我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普連贏 內閣會議變記者會、媒體大洗牌

保證中國不侵台？ 川普：不會回答這問題

全球自由度下滑 自由之家：南亞卻見諸多亮點

中央社華盛頓26日綜合外電報導

美國倡議團體「自由之家」今天公布年度報告指出，極權主義者鞏固權力，去年全球各地自由度下降，不過南亞倒是取得一系列讓人另眼相看的進展。

法新社報導，總部設在華府的自由之家（Freedom House）今天公布「2025年全球自由報告」（Freedom in the World 2025），其中西非的塞內加爾和南亞的不丹被升格，在自由類別列為「自由」國家。

塞內加爾前總統推遲選舉的企圖破功，在野勢力去年贏得總統大選。喜馬拉雅山區王國不丹則以具競爭性選舉深化其民主轉型之路。

南亞被列為「自由」的國家雖然只有小國不丹，區域內其他國家在自由類別不變情況下指數大躍進。鐵腕統治的孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）因人民起義而流亡；迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）則打破兩大黨把持，打著反貪腐大旗當選斯里蘭卡總統。

至於自由指數得分進步最多的則是印度控制的克什米爾（Kashmir）。當地去年舉行議會選舉，為印度教民族主義派中央政府2019年廢除克什米爾自治地位以來首見。這項指數評比國家，也評比部分地區，像克什米爾這樣的印度聯邦屬地（Union territory）。

不過自由之家指出，印度的整體自由度呈現倒退，並點出總理莫迪（Narendra Modi）致力影響司法任命。自由之家已於2021年將全球最大民主國家印度的自由類別從「自由」改列為「部分自由」。

印度 不丹 喜馬拉雅山

上一則

俄駐馬賽領事館爆炸案 2名法國國科院職員承認犯案

下一則

快看世界／「追劇出軌」好傷人 偷看如何影響感情？

延伸閱讀

特斯拉布局印度新德里、孟買 搶攻全球第3大車市

特斯拉布局印度新德里、孟買 搶攻全球第3大車市
特斯拉要赴印度設廠？傳已在覓地 另選定兩處設展示間

特斯拉要赴印度設廠？傳已在覓地 另選定兩處設展示間
iPhone零件供應「商村田製作所」擬將部份產能移往印度

iPhone零件供應「商村田製作所」擬將部份產能移往印度
蘋果8年轉進印度卓然有成 成功分散供應鏈降低風險

蘋果8年轉進印度卓然有成 成功分散供應鏈降低風險

熱門新聞

一批來自瓜地馬拉的無證移民，在德州登上專機被遣返回去。(美聯社)

川普效應？這國移民怕人財兩失 每天8500萬元寄回鄉

2025-02-24 15:11
烏克蘭總統澤倫斯基去年10月在烏克蘭國會「最高拉達」向議員發表演說。(美聯社)

自家人都沒投 烏克蘭國會未通過支持澤倫斯基決議

2025-02-25 08:40
基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz，中）在出口民調結果公布後，與基社盟（CSU）領袖索德（Markus Söder）等人並肩站在台上發表談話。(路透)

德大選出口民調：保守派創二戰後最佳表現 蕭茲政黨慘敗

2025-02-23 13:34
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基：如果下台可以換取和平 我願意

2025-02-23 10:50
美媒分析，烏克蘭總統澤倫斯基有5件事激怒美國總統川普，讓美國幾乎撤回軍事支援；圖為澤倫斯基（左）去年9月與川普（右）曾在紐約會面。（美聯社）

美媒：澤倫斯基這5件事激怒川普 讓美國想撤回軍援

2025-02-22 01:29
美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基本周稍早撕破臉，隨後美方提出新版礦產協議條件更加嚴苛。圖為烏東要城阿夫迪夫卡（Avdiivka）工廠。(路透社)

美烏擬簽礦產協議曝光 紐時揭「新版更狠」

2025-02-22 20:46

超人氣

更多 >
男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議
酪梨會傷人？六件日常事物看似無害 卻可能讓人進醫院

酪梨會傷人？六件日常事物看似無害 卻可能讓人進醫院