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WSJ：若無美國軍援 烏克蘭照目前步調能打到今夏

編譯高詣軒／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基24日在基輔出席記者會。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基24日在基輔出席記者會。美聯社

華爾街日報24日報導，幾名現任及前任西方官員說，烏克蘭要是失去美國軍援，將有足夠武器能維持目前步調打到今年夏季，之後可能面臨彈藥不足且無法使用部分最先進軍備。

美國前總統拜登政府的助理國防部長瓦蘭德說，拜登政府任內最後幾個月運交或簽約要給基輔的大宗武器運輸，應夠讓烏克蘭以當前水準持續作戰至年中。部分烏克蘭分析師則說，烏國可能可以節約武器使用，撐得更久。

但烏克蘭總統澤倫斯基的一名高階幕僚說，美國軍援停止是最糟情況，這將意味烏克蘭必須增加自家軍事生產，並從歐洲國家得到更多軍援。

歐洲正準備設法彌補美援一旦結束所留下的缺口。歐洲官員說，去年歐盟、英國和挪威對基輔軍援共約250億美元，超越美國去年對烏軍援。歐洲也已顯著提高砲彈生產，目前還在討論讓歐盟今年增加援助到300億美元。

烏克蘭總統澤倫斯基說，俄烏戰爭2022年2月爆發以來，美國對烏提供將近700億美元軍援。根據德國基爾世界經濟研究所，該數字比基輔所有其他西方盟友的總和還高。

一名西方官員說，烏克蘭目前55%軍事硬體是自家打造或出資，美國提供約20%，歐洲提供25%。但美國提供的先進飛彈防禦系統、地對地彈道飛彈、導航系統和遠程火箭砲等部分設備，實際上將無法短期內取代，歐洲無法提供足夠這類軍備，有些則完全拿不出來。

歐洲領袖近期舉行一連串會議商討若美國抽身，歐洲如何支持烏克蘭。歐洲已提供基輔部分最有效武器，包括大量現代火砲、中程防空和巡弋飛彈，但分析師仍對歐洲完全填補美國軍援缺口的能力存疑。

幾名官員和分析家說，一旦這些美國軍備用盡，烏國執行遠程打擊和保護後方據點的能力將受衝擊。

分析家說，缺少美製防空設備會是最大挑戰，將讓烏克蘭必須取捨要優先保護哪些地區。以愛國者防空系統為例，只有美國會製造。另外，失去美製陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）也將是打擊，該武器射程可達約300公里，在襲擊俄國補給線尤其有效。部分分析家也質疑烏克蘭能否持續使用馬斯克旗下星鏈網路。

烏克蘭 拜登 澤倫斯基

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