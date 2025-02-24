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俄羅斯外長：和平協議需符莫斯科利益才會停戰

中央社安卡拉24日綜合外電報導
俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov，左）今天出訪土耳其並與土國外長費丹（Hakan Fidan，右）舉行會談。路透
俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov，左）今天出訪土耳其並與土國外長費丹（Hakan Fidan，右）舉行會談。路透

俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天表示，俄方準備好與烏克蘭就長達3年的戰爭進行談判，但只有在和平協議「符合」俄國利益時才會停止作戰。

法新社報導，俄羅斯全面入侵烏克蘭3周年之際，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天出訪土耳其並與土國外長費丹（Hakan Fidan）舉行會談。

拉夫羅夫在土耳其首都安卡拉指出，莫斯科當局準備好和烏克蘭、歐洲或「任何真誠希望協助締結和平的代表」進行談判。

拉夫羅夫在他與費丹共同舉行的記者會上說：「但只有在這些談判達成符合俄羅斯聯邦（Russian Federation）利益的穩固永續成果時，我們才會停止作戰。」

他也呼籲美國任命一位代表，負責與俄羅斯進行接下來的和平協商。

歐洲聯盟（EU）今天對俄羅斯祭出新一輪制裁後，俄國總統府克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指控有別於美國，歐洲想要延長戰爭。

另一方面，俄羅斯人權事務專員莫斯卡科瓦（Tatyana Moskalkova）今天談到，俄國已和烏克蘭、紅十字會（Red Cross）達成協議，撤離困於俄國庫斯克州（Kursk）的當地居民。

烏克蘭去年對庫斯克州發動跨境突襲，占領多座村莊，許多俄羅斯平民受困烏軍所在前線。

根據莫斯卡科瓦，一些當地居民現已越境進入相鄰的烏克蘭蘇米州（Sumy），等待取道白俄羅斯撤離。

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