我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「氣冷雞」是什麼？這些理由說明它們是好選擇

有史以來第一雙鞋？運輸部長怪異皮鞋爆紅

哈瑪斯疑歸還非人質遺體 以色列控違反協議將付代價

中央社耶路撒冷21日綜合外電報導

以色列軍方今天表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯昨天歸還的4具遺體有1具並非人質後，以色列總理內唐亞胡矢言無論生死帶回所有人質，並控告哈瑪斯違反協議，將為此付出代價。

路透報導，以色列軍方說，哈瑪斯（Hamas）昨天歸還的4具人質遺體中，已確認2具遺體為嬰兒克菲爾（Kfir Bibas）和他4歲的哥哥艾利爾（Ariel Bibas），第3具遺體本應是他們的母親希利，卻是身分不明的女性。

另一名人質利夫希茨（Oded Lifshitz）的家屬透過聲明說，官方已確認第4具遺體是利夫希茨。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）透過電視轉播發表聲明說：「我們將下定決心採取行動，把希利（Shiri Bibas）和所有人質，無論生死都一併帶回家，並且保證哈瑪斯（Hamas）將因為違反協議這個殘忍又邪惡的行徑，付上最大程度的代價。」

他指控哈瑪斯把一名加薩婦女而非希利的遺體放進棺材，稱此舉「驚世駭俗的程度難以言喻」。

2023年10月7日，哈瑪斯突襲以色列南境期間，綁架希利一家四口，包含她的兩個兒子和丈夫畢巴斯（Yarden Bibas）。

針對以色列的指控，哈瑪斯迄今並未公開置評；這項指控恐怕破壞雙方脆弱的停火協議。

這起事件是否會延遲或阻礙原定明天移交6名倖存人質的行動，或者打亂預計於數日內展開的第2階段停火談判，目前均不得而知。

哈瑪斯 以色列 加薩

上一則

紐約郵報也看不下去 告訴川普10真相：普亭才是獨裁者

延伸閱讀

以方稱歸還遺體非人質 哈瑪斯：可能和其他遺體混在一起

以方稱歸還遺體非人質 哈瑪斯：可能和其他遺體混在一起
以色列3輛巴士爆炸 內唐亞胡下令加強約旦河西岸反恐

以色列3輛巴士爆炸 內唐亞胡下令加強約旦河西岸反恐
哈瑪斯將移交4名以色列人遺體 含2名最年幼人質

哈瑪斯將移交4名以色列人遺體 含2名最年幼人質
哈瑪斯承諾遵守停火協議 2/15如期釋放人質

哈瑪斯承諾遵守停火協議 2/15如期釋放人質

熱門新聞

美國副總統范斯14日在慕尼黑安全會議演說。(歐新社)

范斯在慕尼黑會議激情批歐 台下一片沉默

2025-02-14 20:13
美國副總統范斯14日在德國慕尼黑國際機場登上空軍2號專機啟程返回美國華府時揮手致意。（路透）

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

2025-02-15 09:08
美國總統川普去年12月在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(歐新社)

背叛烏克蘭的不是川普？半島專欄解讀澤倫斯基處境

2025-02-18 10:03
一名來自與世隔絕亞的馬遜原始部落男子12日罕見現身現代村莊。(美聯社)

出叢林借火？亞馬遜原始部落人罕現身 不到24小時就返回

2025-02-16 11:15
一架解放軍海軍直升機飛到菲律賓漁業及水產資源局飛機附近，據稱兩者距離最近時不到3公尺。(美聯社)

南海上空對峙30分鐘 解放軍直升機距菲飛機不到3公尺

2025-02-18 08:38
圖左上、右上、左下、右下依序為路易王子、夏綠蒂公主、喬治王子和凱特的手繪肖像畫作。(取材自Instagram)

凱特王妃曬3子女肖像畫 網友驚呼：11歲喬治王子根本藝術家等級

2025-02-18 01:35

超人氣

更多 >
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
4生肖男寵妻又會賺 鼠男對家庭慷慨、他財富累積最突出

4生肖男寵妻又會賺 鼠男對家庭慷慨、他財富累積最突出
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種
因馬斯克兒抹鼻屎？川普換辦公桌 堅毅桌送去維修

因馬斯克兒抹鼻屎？川普換辦公桌 堅毅桌送去維修