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俄羅斯要求引渡 前俄國家電視台主播：捷克不會批准

中央社布拉格14日專電
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俄羅斯向捷克提出引渡前俄國家電視台主播庫爾班加列娃。庫爾班加列娃現居布拉格，曾因抗議俄羅斯吞併克里米亞與對烏克蘭的攻擊離開俄國家電視台。她說，俄羅斯請求引渡是「承認她對打擊普亭的犯罪政權所做的貢獻」，並認為捷克當局不會批准引渡。

據布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導，俄羅斯總檢察長辦公室已向捷克提出引渡前俄羅斯國家電視台主播庫爾班加列娃（Farida Kurbangaleeva）的請求。

庫爾班加列娃10日在臉書（Facebook）分享這份引渡請求的副本，並表示：「這對我來說無疑是一種莫大的榮譽，因為俄羅斯透過這種方式，承認我對打擊普亭（Vladimir Putin）的犯罪政權所做的貢獻。」

庫爾班加列娃指出，引渡信中並未說明要求引渡她的具體原因，但她認為這與去年夏天針對她提起的刑事案件有關，分別是「為恐怖主義辯護」與「散布關於俄羅斯軍隊的虛假資訊」。庫爾班加列娃強調，「當然，這兩項指控都是無中生有的。」

庫爾班加列娃還說，「鑑於捷克在這類問題上的堅定立場，我相信我的祖國將無法得逞。」

庫爾班加列娃去年6月起被俄羅斯列入通緝名單，並被俄羅斯司法部貼上「外國代理人」（Foreign Agent）的標籤，隨後她在缺席的情況下被起訴。

庫爾班加列娃曾是俄羅斯國家電視台Rossiya 1新聞節目Vesti主持人。她在2014年因抗議俄羅斯吞併克里米亞與在烏克蘭東部發動的戰爭，而離開俄羅斯控制的新聞頻道，並流亡海外。

離開俄羅斯後，庫爾班加列娃搬到捷克首都布拉格，並於2018年至2021年期間在俄語電視頻道「當代時代」（Current Time）工作，此頻道是「自由歐洲電台」（RFE/RL）的項目之一。目前，她與流亡媒體「講述非莫斯科的聲音」（Govorit NeMoskva）合作，並經營自己的YouTube頻道。

當被問及為何她成為俄國當局打壓的重點對象時，她表示：「這與我在俄羅斯全面入侵烏克蘭後的報導有關。雖然我曾考慮放棄新聞工作，但戰爭爆發後，我覺得必須表達反對立場。結果，我成為俄羅斯政府的頭號敵人，放上黑名單，甚至被國際通緝。」

儘管如此，庫爾班加列娃仍相信俄羅斯會迎來更美好的未來，但她認為變革不會很快到來。她說，「我不認為普亭會輕易死去，而支持自由民主價值觀的人就能立即掌權。」

庫爾班加列娃表示：「但我相信，總有一天，正義將戰勝邪惡，俄羅斯歷史上的這段黑暗時期將結束，俄羅斯對世界造成的傷害也將告一段落。然而，如果你認為『可預見的未來』是接下來10年，我認為不會成功，我們不會在10年內見證這樣的改變。」

俄羅斯 普亭 烏克蘭

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