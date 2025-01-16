英烏擬簽百年協議 英相：不可低估雙邊友誼力量

英國首相施凱爾（左）今天訪問基輔，將與烏克蘭總統澤倫斯基（右）簽署涵蓋安全防衛、科技、經濟、教育等多項領域合作的百年夥伴關係協議。歐新社

英國首相施凱爾 今天訪問基輔，將與烏克蘭 總統澤倫斯基簽署涵蓋安全防衛、科技、經濟、教育等多項領域合作的百年夥伴關係協議。施凱爾指出，英國與烏克蘭長年友誼的力量「不可被低估」。

施凱爾（Keir Starmer）行前發布聲明表示，俄羅斯 總統普亭（Vladimir Putin）企圖拆散烏克蘭與其最密切夥伴們，這樣的野心已證明是重大戰略失誤。英國與烏克蘭如今較以往任何時候要關係密切，而百年夥伴關係將讓兩國友誼更上一層樓。

施凱爾強調，百年夥伴關係不僅著眼當下，更是對兩國未來百年發展的投資。他重申，支援烏克蘭自我防衛、抵禦俄羅斯的野蠻侵略，以及協助烏克蘭重建主權獨立的繁榮未來，對英國的安全至關重要。

自俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭以來，訪問烏克蘭往往是英國首相海外訪問優先行程之一。去年7月上台的施凱爾曾遭批評上任近6個月以來，遲未訪烏，儘管他曾在倫敦與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談，在野期間也曾訪烏。國防大臣希利（John Healey）則是上任不到48小時即赴烏克蘭訪問。

施凱爾選擇在美國新政府下週即將就任之際出訪烏克蘭、表達支持，被視為別具意義。烏克蘭在歐洲的主要主要盟友夥伴擔憂，美國總統當選人川普（Donald Trump）及其國安團隊恐為儘速達成「停火」，強迫烏克蘭接受極為不利的條件、讓莫斯科有機會得寸進尺。

莫斯科有多少協商誠意也不無疑問。

普亭親信帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）近日宣稱，與烏克蘭有關的談判是「俄羅斯和美國之間」的事。俄羅斯將「堅守」幾個條件，包括烏克蘭東部幾個被俄軍部分占領的州、以及臨黑海的克里米亞（Crimea）半島和島上的港市塞凡堡（Sevastopol）應全數劃歸俄羅斯、根據俄羅斯憲法，成為俄羅斯「不可分割一部分」，並受國際承認。

拒絕讓烏克蘭成為北大西洋公約組織（NATO）一員也是莫斯科堅持的條件，理由是這將威脅俄羅斯安全，儘管侵略烏克蘭事實上讓俄羅斯離北約更近、直逼波蘭等北約成員國邊境。

支援烏克蘭、包括持續提供軍事援助，在英國是獲朝野高度共識的議題，相關政策往往也具延續性。以擬簽署的百年協議為例，時任首相蘇納克（Rishi Sunak）去年1月訪問基輔、簽署「歷史性的」英烏安全合作協議時，首相府即指出，該協議是雙方發展「堅定不移百年夥伴關係」的第一步。

根據去年簽署的安全合作協議，一旦烏克蘭遭受攻擊，英烏雙方將在24小時內展開諮商，決定如何應對。英國並承諾提供烏克蘭「迅速且持續」的安全協助。該協議效期10年，可延長，且雙方有意在烏克蘭正式加入北約之前，讓協議維持有效。

根據首相府發布的資料，今天擬簽署的英烏百年夥伴關係含9大支柱，英烏雙方將舉行年度高階戰略對話，確保相關計畫執行進度。

首相府強調，英烏百年夥伴關係是互利互惠的夥伴關係，與烏克蘭合作有助強化英國安全及經濟。烏克蘭如今具備訓練有素、擁有豐富現代作戰實戰經驗的軍隊，科技領域也蓬勃發展、有能力部署最先進且可即刻投入作戰的裝備。

在軍事和科技領域，英烏雙方擬合作強化波羅的海、黑海及亞速海（Azov Sea）安全，並在太空和無人機領域深化合作。相關細節及英國新一波對烏軍援，將於稍晚發布。

英烏雙方也將在衛生醫療領域加強合作。首相府指出，英國有國民保健署（NHS）醫師團隊透過視訊及短期派駐，協助烏克蘭治療重傷患者，包括燒傷達身體面積30%至40%的傷患。施凱爾訪烏期間將造訪其中一座醫院，了解英國援助成效。

在經濟領域，施凱爾將宣布英國政府提供新一波4000萬英鎊（約新台幣16億元）資金，以鼓勵民間融資，協助烏克蘭中小型企業發展、為英國企業開拓市場機會，重點領域包括綠色經濟。

此外，在能源、關鍵礦物和「綠色鋼鐵」（低碳排鋼鐵）領域，英國將強化自身作為烏克蘭「優先合作夥伴」的地位。

根據北約能源安全卓越中心（ENSEC COE）等機構研究資料，烏克蘭擁有全球約5%稀土金屬及其他礦物資源儲量，總計約2萬個天然礦藏涵蓋116種礦物，2022年以前在部分礦產名列全球前10大供應國，包括對半導體產業十分重要的鎵和石墨。烏克蘭的鈦、鋰、鈾等多項礦物儲量在歐洲名列前茅。

英國首相府指出，英國另將啟動「穀物驗證計畫」，以追蹤烏克蘭穀物自被俄軍占領地區盜賣的情況。