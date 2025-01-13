日本宮崎強震 宮崎港現20公分高海嘯

日本 時間今晚9時19分（美東時間上午7時19分）於日本宮崎縣觀測到規模6.9強震，日本氣象廳隨後在9時55分發布「南海海槽地震 臨時情報（資訊）」。

這起規模6.9強震，震央在宮崎縣外海的日向灘，地震深度30公里，最大震度5弱。

日本氣象廳隨後發布「南海海槽地震臨時情報」，晚間10時30分召開由專家組成的地震評估檢討會，詳細分析觀測的資訊，評估這起地震是否與南海海槽地震有關。

發布南海海槽地震臨時情報是日本於2019年5月開始運用新制，在假設震央區發生規模6.8以上的地震，地震板塊交界出現異常的「緩慢位移」等情況的話，日本氣象廳就公布臨時情報「調查中」的資訊。

日本氣象廳今晚9時29分對宮崎縣、高知縣發布「海嘯注意報」（預估海嘯高度0.2公尺以上、1公尺以下情況），預估高知縣海嘯高度1公尺高、宮崎縣海嘯高度1公尺高。

宮崎港於今晚9時48分觀測到海嘯20公分高；宮崎日南市油津港今晚10時4分觀測到海嘯20公分高；高知縣室戶今晚10時17分觀測到海嘯10公分高、高知縣土佐清水今晚10時21分觀測到海嘯10公分高。

日本氣象廳表示，實際上發生的海嘯高度可能比觀測到的高度還高，呼籲民眾不要靠近已被發布「海嘯注意報」地區的海岸、河川。