我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA局長被提名人將對北京採取毫不留情間諜行動

洛野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

日本宮崎強震 宮崎港現20公分高海嘯

中央社東京13日專電

日本時間今晚9時19分（美東時間上午7時19分）於日本宮崎縣觀測到規模6.9強震，日本氣象廳隨後在9時55分發布「南海海槽地震臨時情報（資訊）」。

這起規模6.9強震，震央在宮崎縣外海的日向灘，地震深度30公里，最大震度5弱。

日本氣象廳隨後發布「南海海槽地震臨時情報」，晚間10時30分召開由專家組成的地震評估檢討會，詳細分析觀測的資訊，評估這起地震是否與南海海槽地震有關。

發布南海海槽地震臨時情報是日本於2019年5月開始運用新制，在假設震央區發生規模6.8以上的地震，地震板塊交界出現異常的「緩慢位移」等情況的話，日本氣象廳就公布臨時情報「調查中」的資訊。

日本氣象廳今晚9時29分對宮崎縣、高知縣發布「海嘯注意報」（預估海嘯高度0.2公尺以上、1公尺以下情況），預估高知縣海嘯高度1公尺高、宮崎縣海嘯高度1公尺高。

宮崎港於今晚9時48分觀測到海嘯20公分高；宮崎日南市油津港今晚10時4分觀測到海嘯20公分高；高知縣室戶今晚10時17分觀測到海嘯10公分高、高知縣土佐清水今晚10時21分觀測到海嘯10公分高。

日本氣象廳表示，實際上發生的海嘯高度可能比觀測到的高度還高，呼籲民眾不要靠近已被發布「海嘯注意報」地區的海岸、河川。

地震 日本

上一則

日本宮崎規模6.9地震發海嘯警報 估高度1公尺

延伸閱讀

日本宮崎規模6.9地震發海嘯警報 估高度1公尺

日本宮崎規模6.9地震發海嘯警報 估高度1公尺
日本外相將訪南韓 深化安全合作

日本外相將訪南韓 深化安全合作
灣區3.7級地震 羅偉強調防災準備至關重要

灣區3.7級地震 羅偉強調防災準備至關重要
日鐵收購美鋼案 延到6月由川普上任處理

日鐵收購美鋼案 延到6月由川普上任處理

熱門新聞

示意圖。（取材自pexels.com@Adil Alimbetov）

全球陰莖尺寸排行出爐 美國不是第一名

2025-01-09 19:26
加拿大總理杜魯多。(路透)

自由作風過了頭 加拿大總理杜魯多摔落神壇

2025-01-06 18:36
俄羅斯烏塔航空一架波音737-800型飛機在莫斯科郊外的伏努科沃機場降落，攝於2013年7月。非當事飛機。(路透資料照)

波音737又出事 俄國烏塔航空載173名乘客 莫斯科緊急著陸

2025-01-07 10:01
格陵蘭總理艾格德在哥本哈根，與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen，右）出席聯合記者會，艾格德被問到有無與川普聯繫時，他回應說沒有，但準備好討論。（路透）

川普若入侵格陵蘭 丹麥智庫：可能是「世界最短的戰爭」

2025-01-11 01:29
丹麥所屬自治區格陵蘭上豎立一面格陵蘭旗幟。路透

川普不排除動武取得格陵蘭 歐盟、英俄義大利看法各異

2025-01-09 15:13
大批南韓民眾聚集總統府官邸外表達支持尹錫悅。(路透)

南韓政局馬斯克也看傻 轉發尹錫悅支持者示威「到底怎麼了？」

2025-01-06 21:16

超人氣

更多 >
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
封面故事／掃碼點餐惹怨 餐廳改回紙本菜單

封面故事／掃碼點餐惹怨 餐廳改回紙本菜單
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」

野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼