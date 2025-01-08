我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無視Fed通膨示警 史指微幅走升 道指漲逾百點

遭車撞華人新移民今甦醒：駕駛二次碾壓後逃逸

日警查駭客組織Mirror Face 疑與中國政府有關

中央社東京8日專電
日本警察廳今天表示，駭客組織Mirror Face自2019年至2024年之間瞄準日本的安全保障、尖端技術資訊所發動的網路攻擊案件達210件，從網攻的對象、手法等來看，推論與中國政府有關。示意圖。（路透）
日本警察廳今天表示，駭客組織Mirror Face自2019年至2024年之間瞄準日本的安全保障、尖端技術資訊所發動的網路攻擊案件達210件，從網攻的對象、手法等來看，推論與中國政府有關。示意圖。（路透）

日本警察廳今天表示，駭客組織Mirror Face自2019年至2024年之間瞄準日本的安全保障、尖端技術資訊所發動的網路攻擊案件達210件，從網攻的對象、手法等來看，推論與中國政府有關。

日本共同社報導，知情人士指出，受害的團體包括2023年因遭到網攻導致資訊外洩的日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）。

此外，與安全保障有關的日本防衛省（相當於國防部）等政府相關單位、人士、智庫、政治人物、記者、擁有尖端技術的民間企業等也遭到網攻。

日本警察廳的網路特別搜查部與全國警察調查結果得知，Mirror Face所使用的惡意軟體與中國國家安全部門有關的駭客組織「APT10」所用的類似。

Mirror Face瞄準的對象除了是中國所關心的領域，發動攻擊的時間帶與中國的勤務時間相同，放長假時就未進行網攻。日本警察廳綜合分析結果，懷疑Mirror Face的網攻是中國政府參與的組織性犯行。

日本產經新聞報導，Mirror Face自2019年左右開始特別針對日本實施網攻，在此之前，有一個被懷疑與中國政府有關的駭客組織「APT10」。

提供電腦防毒軟體及網路安全服務的趨勢科技公司（Trend Micro Inc.）指出，「Mirror Face和APT10在人員與技術上都有關連」。

趨勢科技表示，APT10開始活動是2009年左右，主要以美國為網攻對象，日本、英國等也遭到網攻，受害公司的行業包括金融、電信、製造、醫療保健和生物科技等。2018年左右，在美日英等國點名譴責後，未見APT10活動，但彷彿替身出現似地，Mirror Face開始活動。

日本警察廳指出，Mirror Face初期開始的網攻手法是用電子郵件傳送惡意軟體，這些電郵傳到與安保、國際關係有關的政府機關、政治人物、媒體等。趨勢科技指出，這些電郵的網攻僅針對日本。

日本警察廳分析發現有幾個案例是，電郵文字有會引起興趣的「台灣海峽」、「日美同盟」等字眼，幾次傳送電郵，建立信賴關係後，就會傳送惡意軟體進行網攻。2023年左右開始，受害的有半導體、資訊通訊、航太領域尖端科技等企業。

這個組織也利用虛擬私人網路（VPN）等進行網攻。趨勢科技指出，利用VPN的脆弱性發動網攻，受害的主要是以日本為主，及其周邊的國家台灣等。

這類網攻的惡意軟體編碼有的寫著簡體中文字，加上發動網攻的時間帶等，日本警察廳推論Mirror Face與中國政府有關。

日本 駭客 國防部

上一則

面臨更堅決拘提行動 辯護律師否認尹錫悅逃出官邸

下一則

英國擴大實施ETA上路首日 香港、北愛爾蘭有疑慮

延伸閱讀

全日本最貴 京都擬漲住宿稅至1萬日元 最快明年上路

全日本最貴 京都擬漲住宿稅至1萬日元 最快明年上路
日本友誼花園

日本友誼花園
豐田汽車進軍日本輕型火箭新創 挑戰特斯拉太空霸權

豐田汽車進軍日本輕型火箭新創 挑戰特斯拉太空霸權
中國國家網路安全通報中心：一批境外惡意IP網攻北京

中國國家網路安全通報中心：一批境外惡意IP網攻北京

熱門新聞

烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

2025-01-03 10:04
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
南韓公調處3日對總統尹錫悅執行拘留程序，但遭到總統警衛處的阻攔，最終停止本次執行程序，離開總統官邸。(美聯社)

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

2025-01-03 02:35
南韓表示，已在塑膠生物分解技術上取得突破。美聯社

南韓研發出高效生物分解技術 在塑膠回收領域取得突破

2025-01-03 16:45
全世界最高齡人瑞、日本的系岡富子去年12月29日老衰而亡。圖為2024年5月23日她慶祝116歲的生日。（美聯社）

長壽秘訣曝光 全世界最高齡人瑞系岡富子過世 愛喝「1飲料」養生

2025-01-04 04:30
加拿大總理杜魯多。(路透)

自由作風過了頭 加拿大總理杜魯多摔落神壇

2025-01-06 18:36

超人氣

更多 >
黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%
南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園
川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看

川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看
野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險
旅遊達人稱機場兩種不合宜穿搭 有人不甩：機場管太多了吧

旅遊達人稱機場兩種不合宜穿搭 有人不甩：機場管太多了吧